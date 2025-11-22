⚡ Гран-при Финляндии. Кагияма победил, Сяо Хим Фа – 2-й, Гоголев – 3-й
22 ноября на Гран-при Финляндии в Хельсинки фигуристы вышли на лед с произвольными программами. Победу одержал японец Юма Кагияма.
Гран-при по фигурному катанию
6-й этап, Finlandia Trophy
Хельсинки, Финляндия
Мужчины
Итоговое положение
1. Юма Кагияма (Япония) – 270,45
2. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 256,98
3. Стивен Гоголев (Канада) – 253,61
4. Роман Садовский (Канада) – 243,29
5. Джейсон Браун (США) – 243,17
6. Сота Ямамото (Япония) – 238,45
7. Маттео Риццо (Италия) – 229,55
8. Михаил Селевко (Эстония) – 218,25
9. Андреас Нордебак (Швеция) – 212,61
10. Денис Васильев (Латвия) – 210,08
11. Джимми Ма (США) – 196,11
12. Вальтер Виртанен (Финляндия) – 173,79
Произвольная программа
1. Юма Кагияма (Япония) – 182,29
2. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 164,48
3. Стивен Гоголев (Канада) – 164,26
4. Роман Садовский (Канада) – 160,38
5. Сота Ямамото (Япония) – 157,36
6. Джейсон Браун (США) – 155,51
7. Маттео Риццо (Италия) – 150,80
8. Андреас Нордебак (Швеция) – 144,68
9. Денис Васильев (Латвия) – 134,63
10. Михаил Селевко (Эстония) – 134,07
11. Джимми Ма (США) – 128,12
12. Вальтер Виртанен (Финляндия) – 111,87
Расписание Гран-при Финляндии: там выступят Хендрикс, Гленн, Чиба, Кагияма, Сяо Хим Фа, Хазе и Володин, Дэвис и Смолкин, Фурнье-Бодри и Сизерон