⚡ Гран-при Финляндии. Кагияма победил, Сяо Хим Фа – 2-й, Гоголев – 3-й

Фигурист Юма Кагияма победил на Гран-при Финляндии.

22 ноября на Гран-при Финляндии в Хельсинки фигуристы вышли на лед с произвольными программами. Победу одержал японец Юма Кагияма .

Гран-при по фигурному катанию

6-й этап, Finlandia Trophy

Хельсинки, Финляндия

Мужчины

Итоговое положение

1. Юма Кагияма (Япония) – 270,45

2. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 256,98

3. Стивен Гоголев (Канада) – 253,61

4. Роман Садовский (Канада) – 243,29

5. Джейсон Браун (США) – 243,17

6. Сота Ямамото (Япония) – 238,45

7. Маттео Риццо (Италия) – 229,55

8. Михаил Селевко (Эстония) – 218,25

9. Андреас Нордебак (Швеция) – 212,61

10. Денис Васильев (Латвия) – 210,08

11. Джимми Ма (США) – 196,11

12. Вальтер Виртанен (Финляндия) – 173,79

Произвольная программа

1. Юма Кагияма (Япония) – 182,29

2. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 164,48

3. Стивен Гоголев (Канада) – 164,26

4. Роман Садовский (Канада) – 160,38

5. Сота Ямамото (Япония) – 157,36

6. Джейсон Браун (США) – 155,51

7. Маттео Риццо (Италия) – 150,80

8. Андреас Нордебак (Швеция) – 144,68

9. Денис Васильев (Латвия) – 134,63

10. Михаил Селевко (Эстония) – 134,07

11. Джимми Ма (США) – 128,12

12. Вальтер Виртанен (Финляндия) – 111,87

