271

⚡ Гран-при Финляндии. Кагияма победил, Сяо Хим Фа – 2-й, Гоголев – 3-й

Фигурист Юма Кагияма победил на Гран-при Финляндии.

22 ноября на Гран-при Финляндии в Хельсинки фигуристы вышли на лед с произвольными программами. Победу одержал японец Юма Кагияма.

Гран-при по фигурному катанию

6-й этап, Finlandia Trophy

Хельсинки, Финляндия

Мужчины

Итоговое положение

1. Юма Кагияма (Япония) – 270,45

2. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 256,98

3. Стивен Гоголев (Канада) – 253,61

4. Роман Садовский (Канада) – 243,29

5. Джейсон Браун (США) – 243,17

6. Сота Ямамото (Япония) – 238,45

7. Маттео Риццо (Италия) – 229,55

8. Михаил Селевко (Эстония) – 218,25

9. Андреас Нордебак (Швеция) – 212,61

10. Денис Васильев (Латвия) – 210,08

11. Джимми Ма (США) – 196,11

12. Вальтер Виртанен (Финляндия) – 173,79

Произвольная программа

1. Юма Кагияма (Япония) – 182,29

2. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 164,48

3. Стивен Гоголев (Канада) – 164,26

4. Роман Садовский (Канада) – 160,38

5. Сота Ямамото (Япония) – 157,36

6. Джейсон Браун (США) – 155,51

7. Маттео Риццо (Италия) – 150,80

8. Андреас Нордебак (Швеция) – 144,68

9. Денис Васильев (Латвия) – 134,63

10. Михаил Селевко (Эстония) – 134,07

11. Джимми Ма (США) – 128,12

12. Вальтер Виртанен (Финляндия) – 111,87

Расписание Гран-при Финляндии: там выступят Хендрикс, Гленн, Чиба, Кагияма, Сяо Хим Фа, Хазе и Володин, Дэвис и Смолкин, Фурнье-Бодри и Сизерон

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
мужское катание
результаты
этап Гран-при в Финляндии
logoГран-при
logoсборная Франции
Вальтер Виртанен
logoсборная Латвии
Джимми Ма
logoМихаил Селевко
logoСота Ямамото
logoСтивен Гоголев
logoЮма Кагияма
Роман Садовский
logoАдам Сяо Хим Фа
logoсборная Финляндии
Денис Васильев
logoсборная Японии
Андреас Нордебак
logoДжейсон Браун
logoМаттео Риццо
logoсборная Эстонии
logoсборная Италии по фигурному катанию
logoсборная Канады
logoсборная Швеции
logoсборная США
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡ Гран-при Финляндии. Сяо Хим Фа выиграл короткую программу, Гоголев – 2-й, Кагияма – 3-й, Браун – 4-й
21 ноября, 15:01
Расписание Гран-при Финляндии: там выступят Хендрикс, Гленн, Чиба, Кагияма, Сяо Хим Фа, Хазе и Володин, Дэвис и Смолкин, Фурнье-Бодри и Сизерон
21 ноября, 06:00
⚡ Гран-при Японии. Кагияма одержал победу, Сато – 2-й, Бричги – 3-й
8 ноября, 09:22
Главные новости
Тарасова о Гуменнике: «Просто преклоняюсь и перед ним, и перед его тренером — ставят себе невыполнимые задачи и выполняют их»
вчера, 21:02
Мария Захарова выступит в шоу Bol on Ice в Италии
вчера, 18:58
Татьяна Тарасова: «Чикмарева и Янченков катались феноменально, делали элементы изумительные»
вчера, 17:11
Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Чикмарева и Янченков, Мухортова и Евгеньев отобрались на чемпионат России
вчера, 16:41
Гуменник, Кондратюк, Дикиджи, Семененко, Угожаев, Федоров, Игнатов отобрались на чемпионат России
вчера, 16:22
Петр Гуменник: «Повышенное внимание лично мне помогает. Получаю эмоции от болельщиков, журналистов»
вчера, 16:09
Матвей Янченков: «Мы сегодня были сильнее. Самая жара будет на чемпионате России»
вчера, 15:39
Александр Галлямов: «Ситуация пу-пу-пу»
вчера, 15:29Видео
Дмитрий Евгеньев: «Недоволен собой, доволен партнершей. Некоторые вещи можно было сделать в разы лучше»
вчера, 15:20
Галлямов о срыве поддержки: «Если такая ситуация происходит, зачем загоняться по этому поводу, никакого смысла. Надо просто делать выводы»
вчера, 15:15
Ко всем новостям
Последние новости
«Добавлять эмоции, усиливать образы – над этим будем работать к чемпионату России». Щербакова и Гончаров после бронзы на Гран-при в Омске
вчера, 09:50
Тарасова о состоянии здоровья: «Нога болит, но глобально ничего серьезного нет. У нас в стране очень хорошие врачи»
вчера, 06:34
Кубок Варшавы. Стеллато-Дудек и Дешам победили, Вайпан-Ло и Дигби – 2-е, Макбет и Паркман – 3-и
22 ноября, 20:53
Кубок Варшавы. Самойлов победил, Бричги – 2-й, Амми – 3-й
21 ноября, 20:22
«Другие парни: давай 50/50. Он: все для тебя». Загитова сняла тренд на фоне корзин с цветами
21 ноября, 06:46Видео
ISU о допуске Петросян и Гуменника к Олимпиаде: «МОК отвечает за получение права на участие в Играх»
20 ноября, 14:01
Кубок Варшавы. Лопарева и Бриссо выиграли ритм-танец, Грин и Парсонс – 2-е, Лим и Куан – 3-и
19 ноября, 22:44
Роднина не считает двойными стандартами заявление Ковентри о спортсменах: «Ранее не она принимала решения»
19 ноября, 12:47
Екатерина Рыбакова: «Мы не думали о местах и оценках во время подготовки, просто шли и делали свою работу. Очень рады, что у нас сегодня все получилось»
15 ноября, 16:40
Татьяна Тарасова: «Не вижу смысла приглашать иностранных учеников в Россию, просто так встречаться времени ни у кого нет»
14 ноября, 18:27