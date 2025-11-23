Адиев о 2:0 с «Ростовом»: «Наконец-то «Крылья» прорвало, давно не выигрывали. Когда забили второй, понимал, что победа близка»

Адиев о победе над «Ростовом»: наконец-то «Крылья» прорвало.

Главный тренер «Крыльев Советов » Магомед Адиев прокомментировал победу над «Ростовом » (2:0)

В 16-м туре Мир РПЛ самарцы одержали первую победу в чемпионате за 8 матчей.

– Наконец‑то нас прорвало, мы давно не побеждали. Нам очень нужен был этот результат. Когда успех долго не приходит, это тяжело.

Понятно, что постоянно разговариваем с ребятами. Конечно, эта серия без побед на ребят давила, но мы продолжали работать и верить.

– Когда поняли, что будет победа?

– Когда второй забили, я понимал, что наша победа близка.

– С чем связана замена Олейникова в перерыве?

– К сожалению, опять повреждение. Опять наш лазарет наполняется, – сказал Адиев.