Адиев о 2:0 с «Ростовом»: «Наконец-то «Крылья» прорвало, давно не выигрывали. Когда забили второй, понимал, что победа близка»
Адиев о победе над «Ростовом»: наконец-то «Крылья» прорвало.
Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев прокомментировал победу над «Ростовом» (2:0)
В 16-м туре Мир РПЛ самарцы одержали первую победу в чемпионате за 8 матчей.
– Наконец‑то нас прорвало, мы давно не побеждали. Нам очень нужен был этот результат. Когда успех долго не приходит, это тяжело.
Понятно, что постоянно разговариваем с ребятами. Конечно, эта серия без побед на ребят давила, но мы продолжали работать и верить.
– Когда поняли, что будет победа?
– Когда второй забили, я понимал, что наша победа близка.
– С чем связана замена Олейникова в перерыве?
– К сожалению, опять повреждение. Опять наш лазарет наполняется, – сказал Адиев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
