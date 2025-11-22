  • Спортс
  «Оренбург» сыграл вничью с «Балтикой» дома – 0:0. У хозяев одна победа в 8 последних матчах
«Оренбург» сыграл вничью с «Балтикой» дома – 0:0. У хозяев одна победа в 8 последних матчах

«Балтика» сыграл вничью с «Оренбургом».

«Балтика» в гостях сыграла вничью с «Оренбургом» (0:0) в 16-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на стадионе «Газовик».

Спортс” вед текстовую онлайн-трансляцию игры.

Команда Ильдара Ахметзянова выиграла лишь один матч из восьми последних во всех турнирах.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 16 тур
22 ноября 11:00, Газовик
Оренбург
Завершен
0 - 0
Балтика
Матч окончен
Кейрос   Бубанья
90’
+3’
Квеквескири   Болотов
90’
+2’
90’
+1’
Манелов
88’
И. Петров   Манелов
Гюрлюк   Поройков
86’
Томпсон   Оганесян
86’
85’
Беликов
Рыбчинский   Камилов
83’
70’
Андраде
68’
Хиль   Оффор
68’
Титков   Ковалев
58’
Пряхин   Йенне
58’
Бевеев   Чивич
Гузина
47’
2тайм
Перерыв
Квеквескири
35’
Касимов
8’
Оренбург
Овсянников, Ведерников, Хотулев, Касимов, Муфи, Квеквескири, Кейрос, Гюрлюк, Рыбчинский, Томпсон, Гузина
Запасные: Сысуев, Камилов, Игнатьев, Зотов, Чичинадзе, Поройков, Оганесян, Ценов, Болотов, Жезус, Бубанья, Савельев
1тайм
Балтика:
Бориско, Филин, Андраде, Варатынов, Бевеев, И. Петров, Беликов, Саусь, Пряхин, Титков, Хиль
Запасные: Мендель, Манелов, Кукушкин, Гассама, Чивич, Поспелов, Ковач, Йенне, Оффор, Любаков, Ковалев, Степанов
Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoБалтика
logoпремьер-лига Россия
logoОренбург
