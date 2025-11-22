Матч окончен
«Оренбург» сыграл вничью с «Балтикой» дома – 0:0. У хозяев одна победа в 8 последних матчах
«Балтика» сыграл вничью с «Оренбургом».
«Балтика» в гостях сыграла вничью с «Оренбургом» (0:0) в 16-м туре Мир РПЛ.
Матч проходил на стадионе «Газовик».
Спортс” вед текстовую онлайн-трансляцию игры.
Команда Ильдара Ахметзянова выиграла лишь один матч из восьми последних во всех турнирах.
Премьер-лига Россия (РПЛ). 16 тур
22 ноября 11:00, Газовик
