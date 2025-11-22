«Оренбург» сыграл вничью с «Балтикой» дома – 0:0. У хозяев одна победа в 8 последних матчах

«Балтика» сыграл вничью с «Оренбургом».

«Балтика » в гостях сыграла вничью с «Оренбургом » (0:0) в 16-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на стадионе «Газовик».

Спортс” вед текстовую онлайн-трансляцию игры.

Команда Ильдара Ахметзянова выиграла лишь один матч из восьми последних во всех турнирах.

