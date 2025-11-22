У Алдонина выявили тяжелое заболевание. РПЛ объявила сбор средств на лечение экс-игрока ЦСКА и сборной России

У Евгения Алдонина выявили тяжелое заболевание.

У бывшего игрока ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина выявлено тяжелое заболевание.

Об этом сообщила пресс-служба Мир РПЛ. Лига объявила сбор средств на лечение 45-летнего экс-футболиста.

«Поможем все вместе Евгению Алдонину!

Иногда в жизни происходят события, которые требуют полного единства и взаимовыручки – вне зависимости от клубных пристрастий. Сейчас наша помощь очень нужна Евгению Алдонину, бывшему игроку и капитану сборной России, победителю Кубка УЕФА в составе ЦСКА , 2-кратному чемпиону России, 5-кратному обладателю Кубка страны.

У него выявлено тяжелое заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения. На плечах Евгения – уход и воспитание двух маленьких детей, и для успешной борьбы с болезнью ему требуется финансовая помощь.

Евгений Алдонин принес российскому футболу огромную пользу не только по ходу карьеры игрока, но и после ее завершения. Он регулярно проводил мастер-классы для юных футболистов, участвовал в проектах, способствующих развитию и популяризации футбола в регионах.

Теперь – наша очередь поддержать его в сложной ситуации. Сбор средств осуществляет АНО Развития спорта «Красно-синее сообщество» – официальный благотворительный партнер ЦСКА.

Российская Премьер-Лига призывает всех – клубы, игроков, тренеров, менеджеров, болельщиков – присоединиться к общему сбору и оказать посильную помощь Евгению и его семье.

Давайте вместе сделаем большое дело!» – сказано в сообщении пресс-службы Мир РПЛ.

В телеграм-канале РПЛ указаны данные о том, как помочь Евгению.