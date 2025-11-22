Матч окончен
«Боруссия» Дортмунд и «Штутгарт» сыграли в ничью – 3:3. Адейеми забил на 89-й, Ундав сравнял на 91-й и сделал хет-трик
«Боруссия» Дортмунд сыграла вничью со «Штутгартом» в Бундеслиге.
Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью со «Штутгартом» (3:3) в матче 11-го тура Бундеслиги.
Игра прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 34-й минуте хавбек хозяев Эмре Джан с пенальти открыл счет. На 41-й нападающий Максимилиан Байер забил с игры.
На 47-й форвард Дениз Ундав отыграл один гол. На 71-й немец сделал дубль. На 89-й минуте Карим Адейеми снова вывел дортмундцев вперед, но на 91-й Ундав сравнял счет, сделав хет-трик.
Бундеслига Германия. 11 тур
22 ноября 14:30, Сигнал Идуна Парк
Завершен
3 - 3
Два серебра Слуцкого в Китае – успех?23336 голосов
Да, конечно
Нет, доказал бы только чемпионством
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости