«Боруссия» Дортмунд и «Штутгарт» сыграли в ничью – 3:3. Адейеми забил на 89-й, Ундав сравнял на 91-й и сделал хет-трик

Дортмундская «Боруссия » сыграла вничью со «Штутгартом » (3:3) в матче 11-го тура Бундеслиги.

Игра прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 34-й минуте хавбек хозяев Эмре Джан с пенальти открыл счет. На 41-й нападающий Максимилиан Байер забил с игры.

На 47-й форвард Дениз Ундав отыграл один гол. На 71-й немец сделал дубль. На 89-й минуте Карим Адейеми снова вывел дортмундцев вперед, но на 91-й Ундав сравнял счет, сделав хет-трик.

