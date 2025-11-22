  • Спортс
  • «Боруссия» Дортмунд и «Штутгарт» сыграли в ничью – 3:3. Адейеми забил на 89-й, Ундав сравнял на 91-й и сделал хет-трик
«Боруссия» Дортмунд сыграла вничью со «Штутгартом» в Бундеслиге.

Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью со «Штутгартом» (3:3) в матче 11-го тура Бундеслиги.

Игра прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 34-й минуте хавбек хозяев Эмре Джан с пенальти открыл счет. На 41-й нападающий Максимилиан Байер забил с игры.

На 47-й форвард Дениз Ундав отыграл один гол. На 71-й немец сделал дубль. На 89-й минуте Карим Адейеми снова вывел дортмундцев вперед, но на 91-й Ундав сравнял счет, сделав хет-трик. 

Бундеслига Германия. 11 тур
22 ноября 14:30, Сигнал Идуна Парк
Боруссия Д
Завершен
3 - 3
Штутгарт
Матч окончен
90’
+4’
Левелинг   Вагноман
90’
+3’
Штиллер   Каразор
Байер   Фабиу Силва
90’
+3’
90’
+1’
  Ундав
  Адейеми
89’
Байер
81’
80’
Андрес   Нарти
80’
Миттельштедт   Хендрикс
Чуквуэмека   Адейеми
77’
73’
Тиагу Томаш   Фюрих
Брандт   Свенссон
73’
71’
  Ундав
47’
  Ундав
2тайм
Перерыв
  Байер
41’
  Джан
34’
24’
Ельч
Боруссия Д
Кобель, Н. Шлоттербек, Антон, Джан, Беллингем, Нмеча, Байер, Рюэрсон, Чуквуэмека, Брандт, Гирасси
Запасные: Майер, Забитцер, Ансельмино, Свенссон, Ян Коуто, Гросс, Озджан, Адейеми, Фабиу Силва
1тайм
Штутгарт:
Нюбель, Миттельштедт, Шабо, Ельч, Ассиньон, Штиллер, Андрес, Левелинг, Эль-Ханнус, Тиагу Томаш, Ундав
Запасные: Загаду, Бредлов, Аль-Дахиль, Фюрих, Вагноман, Буанани, Хендрикс, Каразор, Нарти
Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
