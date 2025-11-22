⚡ Гран-при Финляндии. Хазе и Володин победили, Ефимова и Митрофанов – 2-е, Кам и О’Ши – 3-и
Гран-при по фигурному катанию
6-й этап, Finlandia Trophy
Хельсинки, Финляндия
Пары
Итоговое положение
1. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 206,88
2. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США) – 205,49
3. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 199,09
4. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония) – 193,12
5. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) – 191,33
6. Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай) – 185,28
7. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 167,88
8. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 155,59
Произвольная программа
1. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 136,48
2. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США) – 135,30
3. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 128,85
4. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония) – 125,59
5. Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай) – 122,86
6. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) – 121,20
7. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 105,39
8. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 99,04
