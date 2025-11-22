39

⚡ Гран-при Финляндии. Хазе и Володин победили, Ефимова и Митрофанов – 2-е, Кам и О’Ши – 3-и

Хазе и Володин победили в парном катании на Гран-при Финляндии.

Гран-при по фигурному катанию

6-й этап, Finlandia Trophy

Хельсинки, Финляндия

Пары

Итоговое положение

1. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 206,88

2. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США) – 205,49

3. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 199,09

4. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония) – 193,12

5. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) – 191,33

6. Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай) – 185,28

7. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 167,88

8. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 155,59

Произвольная программа

1. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 136,48

2. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США) – 135,30

3. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 128,85

4. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония) – 125,59

5. Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай) – 122,86

6. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) – 121,20

7. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 105,39

8. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 99,04

Расписание Гран-при Финляндии: там выступят Хендрикс, Гленн, Чиба, Кагияма, Сяо Хим Фа, Хазе и Володин, Дэвис и Смолкин, Фурнье-Бодри и Сизерон

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
результаты
logoГран-при
этап Гран-при в Финляндии
пары
Ребекка Гиларди
logoсборная Китая
Лиа Перейра
logoсборная Германии
logoАлиса Ефимова
сборная Польши
logoНикита Володин
Трент Мишо
Чжан Цзясюань
Хуан Ихан
logoсборная Канады
Сумитада Моригути
logoсборная Японии
Юлия Щетинина
logoМинерва Фабьен Хазе
logoМиша Митрофанов
logoсборная Италии по фигурному катанию
Юна Нагаока
Дэнни О’Ши
Филиппо Амброзини
logoсборная США
Михал Возняк
Элли Кам
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡ Гран-при Финляндии. Хазе и Володин выиграли короткую программу, Кам и О’Ши – 2-е, Ефимова и Митрофанов – 3-и
21 ноября, 13:09
Расписание Гран-при Финляндии: там выступят Хендрикс, Гленн, Чиба, Кагияма, Сяо Хим Фа, Хазе и Володин, Дэвис и Смолкин, Фурнье-Бодри и Сизерон
21 ноября, 06:00
⚡ Гран-при Японии. Конти и Мачии победили, Павлова и Святченко – 2-е, Суй и Хань – 3-и
8 ноября, 06:17
Главные новости
Тарасова о Гуменнике: «Просто преклоняюсь и перед ним, и перед его тренером — ставят себе невыполнимые задачи и выполняют их»
вчера, 21:02
Мария Захарова выступит в шоу Bol on Ice в Италии
вчера, 18:58
Татьяна Тарасова: «Чикмарева и Янченков катались феноменально, делали элементы изумительные»
вчера, 17:11
Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Чикмарева и Янченков, Мухортова и Евгеньев отобрались на чемпионат России
вчера, 16:41
Гуменник, Кондратюк, Дикиджи, Семененко, Угожаев, Федоров, Игнатов отобрались на чемпионат России
вчера, 16:22
Петр Гуменник: «Повышенное внимание лично мне помогает. Получаю эмоции от болельщиков, журналистов»
вчера, 16:09
Матвей Янченков: «Мы сегодня были сильнее. Самая жара будет на чемпионате России»
вчера, 15:39
Александр Галлямов: «Ситуация пу-пу-пу»
вчера, 15:29Видео
Дмитрий Евгеньев: «Недоволен собой, доволен партнершей. Некоторые вещи можно было сделать в разы лучше»
вчера, 15:20
Галлямов о срыве поддержки: «Если такая ситуация происходит, зачем загоняться по этому поводу, никакого смысла. Надо просто делать выводы»
вчера, 15:15
Ко всем новостям
Последние новости
«Добавлять эмоции, усиливать образы – над этим будем работать к чемпионату России». Щербакова и Гончаров после бронзы на Гран-при в Омске
вчера, 09:50
Тарасова о состоянии здоровья: «Нога болит, но глобально ничего серьезного нет. У нас в стране очень хорошие врачи»
вчера, 06:34
Кубок Варшавы. Стеллато-Дудек и Дешам победили, Вайпан-Ло и Дигби – 2-е, Макбет и Паркман – 3-и
22 ноября, 20:53
Кубок Варшавы. Самойлов победил, Бричги – 2-й, Амми – 3-й
21 ноября, 20:22
«Другие парни: давай 50/50. Он: все для тебя». Загитова сняла тренд на фоне корзин с цветами
21 ноября, 06:46Видео
ISU о допуске Петросян и Гуменника к Олимпиаде: «МОК отвечает за получение права на участие в Играх»
20 ноября, 14:01
Кубок Варшавы. Лопарева и Бриссо выиграли ритм-танец, Грин и Парсонс – 2-е, Лим и Куан – 3-и
19 ноября, 22:44
Роднина не считает двойными стандартами заявление Ковентри о спортсменах: «Ранее не она принимала решения»
19 ноября, 12:47
Екатерина Рыбакова: «Мы не думали о местах и оценках во время подготовки, просто шли и делали свою работу. Очень рады, что у нас сегодня все получилось»
15 ноября, 16:40
Татьяна Тарасова: «Не вижу смысла приглашать иностранных учеников в Россию, просто так встречаться времени ни у кого нет»
14 ноября, 18:27