Ву схватил за грудки Глебова, попавшего ногой в голову Барко после подката аргентинца, – между игроками ЦСКА и «Спартака» началась стычка. Карасев предупредил камерунца и Мойзеса

Между игроками ЦСКА и «Спартака » возникла стычка.

На 65-й минуте матча 16-го тура Мир РПЛ полузащитник армейцев Кирилл Глебов попытался убежать к воротам соперника в контратаке и повалил на газон Даниила Денисова, боровшегося с ним. Глебов тоже упал, но быстро поднялся и хотел продолжить движение, но прозвучал свисток Сергея Карасева .

Футболист ЦСКА остановился и повернулся в сторону главного судьи – и в этот момент его в подкате сбил Эсекиэль Барко .

20-летний россиянин в падении ногой попал в голову 26-летнему аргентинцу. Это не понравилось Кристоферу Ву: защитник подошел к лежащему Глебову и схватил за грудки. Подбежавшие футболисты обеих команд начали толкаться.

Когда обстановка нормализовалась, Карасев показал желтую карточку Ву и Мойзесу Барбозе.