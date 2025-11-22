Матч окончен
«Бавария» вынесла «Фрайбург» – 6:2! У Олисе 2+3, Кейн, Упамекано, Джексон и 17-летний Карл тоже забили
«Бавария» разгромила «Фрайбург».
«Бавария» дома крупно обыграла «Фрайбург» (6:2) в 11-м туре Бундеслиги.
Матч проходил на «Альянц Арене».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Юито Судзуки забил на 12-й минуте, Йоан Манзамби – на 17-й. 17-летний Леннарт Карл отыграл один мяч на 22-й. На второй добавленной к первому тайму минуте Майкл Олисе, перед этим отдавший голевой пас, сравнял счет.
На 55-й защитник Дайо Упамекано забил с паса Олисе. На 60-й отличился Харри Кейн. На 78-й Николас Джексон с паса Олисе довел счет до разгромного. На 84-й Олисе сделал дубль.
«Бавария» набрала 31 очко и лидирует в таблице. «Фрайбург» имеет 13 баллов и идет 10-м.
Бундеслига Германия. 11 тур
22 ноября 14:30, Альянц Арена
