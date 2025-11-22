«Бавария» вынесла «Фрайбург» – 6:2! У Олисе 2+3, Кейн, Упамекано, Джексон и 17-летний Карл тоже забили

«Бавария» разгромила «Фрайбург».

«Бавария » дома крупно обыграла «Фрайбург » (6:2) в 11-м туре Бундеслиги.

Матч проходил на «Альянц Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Юито Судзуки забил на 12-й минуте, Йоан Манзамби – на 17-й. 17-летний Леннарт Карл отыграл один мяч на 22-й. На второй добавленной к первому тайму минуте Майкл Олисе , перед этим отдавший голевой пас, сравнял счет.

На 55-й защитник Дайо Упамекано забил с паса Олисе. На 60-й отличился Харри Кейн . На 78-й Николас Джексон с паса Олисе довел счет до разгромного. На 84-й Олисе сделал дубль.

«Бавария » набрала 31 очко и лидирует в таблице. «Фрайбург » имеет 13 баллов и идет 10-м.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги