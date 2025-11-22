«Бавария» вынесла «Фрайбург» – 6:2! У Олисе 2+3, Кейн, Упамекано, Джексон и 17-летний Карл тоже забили

  • Спортс
25

«Бавария» разгромила «Фрайбург».

«Бавария» дома крупно обыграла «Фрайбург» (6:2) в 11-м туре Бундеслиги.

Матч проходил на «Альянц Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Юито Судзуки забил на 12-й минуте, Йоан Манзамби – на 17-й. 17-летний Леннарт Карл отыграл один мяч на 22-й. На второй добавленной к первому тайму минуте Майкл Олисе, перед этим отдавший голевой пас, сравнял счет.

На 55-й защитник Дайо Упамекано забил с паса Олисе. На 60-й отличился Харри Кейн. На 78-й Николас Джексон с паса Олисе довел счет до разгромного. На 84-й Олисе сделал дубль.

«Бавария» набрала 31 очко и лидирует в таблице. «Фрайбург» имеет 13 баллов и идет 10-м.

Бундеслига Германия. 11 тур
22 ноября 14:30, Альянц Арена
Бавария
Завершен
6 - 2
Фрайбург
Матч окончен
  Олисе
84’
Кейн   Майк
83’
Павлович   Ито
83’
  Джексон
78’
77’
Судзуки   Грифо
77’
Розенфельдер   Линхарт
Упамекано   Ким Мин Чжэ
77’
Карл   Джексон
71’
64’
Хелер   Матанович
64’
Манзамби   Остерхаге
64’
Шерхант   Динкчи
  Кейн
60’
  Упамекано
55’
Горетцка   Лаймер
46’
2тайм
Перерыв
  Олисе
45’
+2’
Павлович
40’
  Карл
22’
17’
  Манзамби
12’
  Судзуки
Бавария
Нойер, Та, Упамекано, Бишоф, Станишич, Горетцка, Павлович, Диас, Карл, Олисе, Кейн
Запасные: Урбиг, Боэ, Геррейру, Ким Мин Чжэ, Лаймер, Киммих, Джексон, Ито, Майк
1тайм
Фрайбург:
Атуболу, Макенго, Розенфельдер, Гинтер, Треу, Шерхант, Бесте, Манзамби, М. Эггештайн, Судзуки, Хелер
Запасные: Остерхаге, Кюблер, Адаму, Матанович, Ф. Мюллер, Линхарт, Гюнтер, Грифо, Динкчи
