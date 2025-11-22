  • Спортс
340

КХЛ. «Локомотив» уступил «Амуру», «Сибирь» одолела «Сочи», «Динамо» Минск разгромило «Спартак», «Металлург» победил «Адмирал»

В FONBET КХЛ проходят очередные матчи.

В FONBET КХЛ «Металлург» победил «Адмирал» (4:3 Б), «Локомотив» уступил «Амуру» (4:6), «Сибирь» одолела «Сочи» (2:1), «Динамо» Минск разгромило «Спартак» (6:0).

FONBET КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Fonbet Чемпионата КХЛ

Статистика Fonbet Чемпионата КХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
