Матч окончен
«Фиорентина» сдержала «Ювентус» – 1:1. На гол Костича ответил Мандрагора
«Ювентус» сыграл вничью с «Фиорентиной».
«Ювентус» в гостях поделил очки с «Фиорентиной» (1:1) в 12-м туре Серии А.
Матч проходил на стадионе «Артемио Франки».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 5-й добавленной к первому тайму минуте счет открыл полузащитник гостей Филип Костич с паса Душана Влаховича. На 48-й отличился хавбек Роландо Мандрагора с паса Мойзе Кина.
«Ювентус» набрал 20 очков и сейчас занимает 6-е место в таблице. «Фиорентина» идет 20-й, имея 6 баллов.
Серия А Италия. 12 тур
22 ноября 17:00, Артемио Франки
Завершен
1 - 1
