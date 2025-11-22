«Фиорентина» сдержала «Ювентус» – 1:1. На гол Костича ответил Мандрагора

«Ювентус» сыграл вничью с «Фиорентиной».

«Ювентус » в гостях поделил очки с «Фиорентиной» (1:1) в 12-м туре Серии А.

Матч проходил на стадионе «Артемио Франки».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 5-й добавленной к первому тайму минуте счет открыл полузащитник гостей Филип Костич с паса Душана Влаховича . На 48-й отличился хавбек Роландо Мандрагора с паса Мойзе Кина .

«Ювентус» набрал 20 очков и сейчас занимает 6-е место в таблице. «Фиорентина» идет 20-й, имея 6 баллов.

Таблица Серии А

Статистика Серии А