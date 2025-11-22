20

«Фиорентина» сдержала «Ювентус» – 1:1. На гол Костича ответил Мандрагора

«Ювентус» сыграл вничью с «Фиорентиной».

«Ювентус» в гостях поделил очки с «Фиорентиной» (1:1) в 12-м туре Серии А.

Матч проходил на стадионе «Артемио Франки».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 5-й добавленной к первому тайму минуте счет открыл полузащитник гостей Филип Костич с паса Душана Влаховича. На 48-й отличился хавбек Роландо Мандрагора с паса Мойзе Кина.

«Ювентус» набрал 20 очков и сейчас занимает 6-е место в таблице. «Фиорентина» идет 20-й, имея 6 баллов.

Серия А Италия. 12 тур
22 ноября 17:00, Артемио Франки
Фиорентина
Завершен
1 - 1
Ювентус
Матч окончен
90’
+3’
Миретти
88’
Влахович   Дэвид
88’
Йылдыз   Опенда
Паризи
87’
84’
Кабаль
Мандрагора
84’
Раньери   Вити
82’
76’
Камбьязо   Франсишку Консейсау
Паризи   Куадио
69’
66’
К. Тюрам   Миретти
66’
Костич   Кабаль
Пикколи   Гудмундссон
60’
Зом   Ндур
60’
  Мандрагора
48’
Додо   Фортини
46’
2тайм
Перерыв
45’
+5’
  Костич
42’
Маккенни
Фаджоли
7’
Фиорентина
Де Хеа, Раньери, Мари, Понграчич, Паризи, Зом, Фаджоли, Мандрагора, Додо, Кин, Пикколи
Запасные: Мартинелли, Гудмундссон, Ледзерини, Николусси-Кавилья, Ндур, Куадио, Вити, Джеко, Комуццо, Фортини, Фаццини, Ричардсон
1тайм
Ювентус:
Ди Грегорио, Келли, Калулу, Копмейнерс, Йылдыз, Маккенни, Костич, К. Тюрам, Локателли, Камбьязо, Влахович
Запасные: Скалья, Кабаль, Аджич, Дэвид, Перин, Гатти, Pedro Felipe de Jesus Gomes, Миретти, Рухи, Жегрова, Опенда, Жоау Мариу, Франсишку Консейсау
