⚡ Лига клубного биатлона. Серохвостов победил в масс-старте, Смольский – 2-й, Халили – 3-й, Поварницын – 4-й, Латыпов – 6-й
22 ноября на Кубке Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске прошел мужской масс-старт. Победу одержал россиянин Даниил Серохвостов.
Ханты-Мансийск, Россия
Мужчины, масс-старт
1. Даниил Серохвостов («Профински») – 33.19,4 (2)
2. Антон Смольский / Беларусь (High-PRO) – 2,8 (2)
3. Карим Халили («Профински») – 10,0 (0)
4. Александр Поварницын («Лыжный клуб Наседкина») – 10,5 (1)
5. Дмитрий Лазовский / Беларусь (High-PRO) – 29,4 (1)
6. Эдуард Латыпов («Лыжный клуб Наседкина») – 35,4 (3)
7. Дмитрий Евменов («Питер PRO») – 39,5 (3)
8. Антон Бабиков («Опыт и молодость») – 45,3 (0)
9. Олег Домичек («Питер PRO») – 48,6 (2)
10. Кирилл Бажин («Золотые рыси») – 48,7 (5)
11. Савелий Коновалов («Золотые рыси») – 49,6 (4)
12. Александр Логинов («Опыт и молодость») – 59,9 (6)
13. Александр Корнев («Ломстар») – 1.14,8 (4)
14-15. Рустам Каюмов («Воробьи») – 1.23,2 (4)
14-15. Никита Поршнев («Югра») – 1.23,2 (2)
Расписание трансляций Кубка Международной лиги клубного биатлона в Хантах
Составы команд на Кубок МЛКБ: Латыпов, Поварницын, Резцова и Каплина выступят за «Лыжный клуб Наседкина», Серохвостов, Халили и Сливко – за «Профински»