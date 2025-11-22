  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  ⚡ Лига клубного биатлона. Серохвостов победил в масс-старте, Смольский – 2-й, Халили – 3-й, Поварницын – 4-й, Латыпов – 6-й
53

⚡ Лига клубного биатлона. Серохвостов победил в масс-старте, Смольский – 2-й, Халили – 3-й, Поварницын – 4-й, Латыпов – 6-й

Даниил Серохвостов победил в масс-старте на Кубке МЛКБ.

22 ноября на Кубке Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске прошел мужской масс-старт. Победу одержал россиянин Даниил Серохвостов

Ланта GV Gold Кубок МЛКБ

Ханты-Мансийск, Россия

Мужчины, масс-старт

1. Даниил Серохвостов («Профински») – 33.19,4 (2)

2. Антон Смольский / Беларусь (High-PRO) – 2,8 (2)

3. Карим Халили («Профински») – 10,0 (0)

4. Александр Поварницын («Лыжный клуб Наседкина») – 10,5 (1)

5. Дмитрий Лазовский / Беларусь (High-PRO) – 29,4 (1)

6. Эдуард Латыпов («Лыжный клуб Наседкина») – 35,4 (3)

7. Дмитрий Евменов («Питер PRO») – 39,5 (3)

8. Антон Бабиков («Опыт и молодость») – 45,3 (0)

9. Олег Домичек («Питер PRO») – 48,6 (2)

10. Кирилл Бажин («Золотые рыси») – 48,7 (5)

11. Савелий Коновалов («Золотые рыси») – 49,6 (4)

12. Александр Логинов («Опыт и молодость») – 59,9 (6)

13. Александр Корнев («Ломстар») – 1.14,8 (4)

14-15. Рустам Каюмов («Воробьи») – 1.23,2 (4)

14-15. Никита Поршнев («Югра») – 1.23,2 (2)

Расписание трансляций Кубка Международной лиги клубного биатлона в Хантах

Составы команд на Кубок МЛКБ: Латыпов, Поварницын, Резцова и Каплина выступят за «Лыжный клуб Наседкина», Серохвостов, Халили и Сливко – за «Профински»

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
результаты
Международная лига клубного биатлона (МЛКБ)
