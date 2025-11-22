  • Спортс
«Байер» победил «Вольфсбург» – 3:1. У Тилльмана 1+1, Хофманн, Тапсоба, Вавро тоже забили

«Вольфсбург» уступил «Байеру» в Бундеслиге – 1:3.

«Вольфсбург» принимал «Байер» в матче 11-го тура Бундеслиги. Игра проходила на стадионе «Фольксваген-Арена».

Хавбек «Байера» Йонас Хофманн открыл счет на 9-й минуте встречи. Эдмонд Тапсоба забил на 24-й. На 33-й хавбек Малик Тилльман к ассисту добавил гол. На 57-й Денис Вавро отыграл один мяч.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Бундеслига Германия. 11 тур
22 ноября 14:30, Фольксваген-Арена
Вольфсбург
Завершен
1 - 3
Байер
Матч окончен
86’
Поку   Телла
Кумбеди   Бюргер
84’
76’
Андрих
75’
Гримальдо   Белосьян
75’
Шик   Кофан
64’
Тилльман   Терье
Виммер   Сванберг
61’
Герхардт   Эриксен
61’
Пейчинович   Винд
61’
  Вавро
57’
Селт   Кульеракис
46’
46’
Маза   Куанса
2тайм
Перерыв
Амура
40’
Пейчинович
34’
33’
  Тилльман
24’
  Тапсоба
9’
  Хофманн
Вольфсбург
Грабара, Центер, Селт, Вавро, Кумбеди, Арнольд, Герхардт, Амура, Маер, Виммер, Пейчинович
Запасные: Эриксен, Винд, Кульеракис, Хенсель, Сванберг, Винисиус, Мюллер, Бюргер, Ольсен
1тайм
Байер:
Флеккен, Тапсоба, Баде, Андрих, Тилльман, Поку, Гримальдо, Алеиш Гарсия, Хофманн, Маза, Шик
Запасные: Терье, Сарко, Бласвих, Куанса, Телла, Белосьян, Бен-Сегир, Кофан, Эчеверри
