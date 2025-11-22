Матч окончен
«Байер» победил «Вольфсбург» – 3:1. У Тилльмана 1+1, Хофманн, Тапсоба, Вавро тоже забили
«Вольфсбург» уступил «Байеру» в Бундеслиге – 1:3.
«Вольфсбург» принимал «Байер» в матче 11-го тура Бундеслиги. Игра проходила на стадионе «Фольксваген-Арена».
Хавбек «Байера» Йонас Хофманн открыл счет на 9-й минуте встречи. Эдмонд Тапсоба забил на 24-й. На 33-й хавбек Малик Тилльман к ассисту добавил гол. На 57-й Денис Вавро отыграл один мяч.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Бундеслига Германия. 11 тур
22 ноября 14:30, Фольксваген-Арена
Завершен
1 - 3
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
