⚡ Гран-при Финляндии. Чиба победила, Гленн – 2-я, Мацуике – 3-я
22 ноября на Гран-при Финляндии в Хельсинки фигуристки выступили с произвольными программами.
Гран-при по фигурному катанию
6-й этап, Finlandia Trophy
Хельсинки, Финляндия
Женщины
Итоговое положение
1. Моне Чиба (Япония) – 217,22
2. Эмбер Гленн (США) – 213,41
3. Рино Мацуике (Япония) – 193,21
4. Брэди Теннелл (США) – 190,38
5. Маделин Скизас (Канада) – 188,60
6. Ида Кархунен (Финляндия) – 180,17
7. Рион Сумийоши (Япония) – 178,26
8. Лорин Шильд (Франция) – 175,63
9. Оливия Лиско (Финляндия) – 164,67
10. Селма Валитало (Финляндия) – 142,47
Произвольная программа
1. Моне Чиба (Япония) – 144,33
2. Эмбер Гленн (США) – 137,69
3. Рино Мацуике (Япония) – 131,95
4. Брэди Теннелл (США) – 126,46
5. Маделин Скизас (Канада) – 123,44
6. Ида Кархунен (Финляндия) – 120,14
7. Рион Сумийоши (Япония) – 116,84
8. Лорин Шильд (Франция) – 114,89
9. Оливия Лиско (Финляндия) – 103,67
10. Селма Валитало (Финляндия) – 98,63
Луна Хендрикс (Бельгия) снялась с произвольной программы.
