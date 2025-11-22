⚡ Гран-при Финляндии. Чиба победила, Гленн – 2-я, Мацуике – 3-я

Японская фигуристка Моне Чиба победила на Гран-при Финляндии.

22 ноября на Гран-при Финляндии в Хельсинки фигуристки выступили с произвольными программами.

Гран-при по фигурному катанию

6-й этап, Finlandia Trophy

Хельсинки, Финляндия

Женщины

Итоговое положение

1. Моне Чиба (Япония) – 217,22

2. Эмбер Гленн (США) – 213,41

3. Рино Мацуике (Япония) – 193,21

4. Брэди Теннелл (США) – 190,38

5. Маделин Скизас (Канада) – 188,60

6. Ида Кархунен (Финляндия) – 180,17

7. Рион Сумийоши (Япония) – 178,26

8. Лорин Шильд (Франция) – 175,63

9. Оливия Лиско (Финляндия) – 164,67

10. Селма Валитало (Финляндия) – 142,47

Произвольная программа

1. Моне Чиба (Япония) – 144,33

2. Эмбер Гленн (США) – 137,69

3. Рино Мацуике (Япония) – 131,95

4. Брэди Теннелл (США) – 126,46

5. Маделин Скизас (Канада) – 123,44

6. Ида Кархунен (Финляндия) – 120,14

7. Рион Сумийоши (Япония) – 116,84

8. Лорин Шильд (Франция) – 114,89

9. Оливия Лиско (Финляндия) – 103,67

10. Селма Валитало (Финляндия) – 98,63

Луна Хендрикс (Бельгия) снялась с произвольной программы.

