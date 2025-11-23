Матч окончен
«ПСЖ» разнес «Гавр» – 3:0! Команда Энрике лидирует в таблице Лиги 1 после 13 туров
«ПСЖ» разгромил «Гавр».
В 13-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» дома крупно обыграл «Гавр» (3:0).
На 29-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Ли Кан Ин. На 65-й отличился Жоау Невеш. На 87-й Брэдли Барколя довел счет до разгромного – с паса Хвичи Кварацхелии.
Команда тренера Луиса Энрике не проигрывает 8 матчей подряд (5 побед, 3 ничьих) в Лиге 1 – «ПСЖ» лидирует в таблице, набрав 30 очков. У «Марселя» и «Ланса» – по 28 баллов. «Гавр» идет 12-м (14 очков).
Лига 1 Франция. 13 тур
22 ноября 20:05, Парк-де-Пренс
