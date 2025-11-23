«ПСЖ» разнес «Гавр» – 3:0! Команда Энрике лидирует в таблице Лиги 1 после 13 туров

«ПСЖ» разгромил «Гавр».

В 13-м туре чемпионата Франции «ПСЖ » дома крупно обыграл «Гавр » (3:0).

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 29-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Ли Кан Ин. На 65-й отличился Жоау Невеш . На 87-й Брэдли Барколя довел счет до разгромного – с паса Хвичи Кварацхелии .

Команда тренера Луиса Энрике не проигрывает 8 матчей подряд (5 побед, 3 ничьих) в Лиге 1 – «ПСЖ» лидирует в таблице, набрав 30 очков. У «Марселя» и «Ланса» – по 28 баллов. «Гавр » идет 12-м (14 очков).

Лига 1 Франция. 13 тур 22 ноября 20:05, Парк-де-Пренс ПСЖ Завершен 3 - 0 Гавр Матч окончен Барколя

87’ 84’ Него Намли 84’ Ндиайе Мамбимби 75’ Кешта Дукуре Меюлю Кварацхелия 71’ Витинья Фабиан Руис 71’ Нджанту 69’ Жоау Невеш

65’ Бералдо Люка Эрнандес 64’ Гонсалу Рамуш Нджанту 64’ Мендеш 61’ 58’ Туре Хадра Ли Кан Ин Барколя 55’ 2 тайм Перерыв 32’ Туре Ли Кан Ин

29’ ПСЖ Шевалье, Мендеш, Бералдо, Забарный, Заир-Эмери, Жоау Невеш, Витинья, Меюлю, Мбайе, Ли Кан Ин, Гонсалу Рамуш Запасные: Сафонов, Пачо, Фабиан Руис, Маркиньос, Люка Эрнандес, Боли, Кварацхелия, Барколя, Нджанту 1 тайм Гавр: Диав, Зуауи, Льорис, Санганте, Него, Секо, Эбоно, Ндиайе, Туре, Кешта, Сумаре Запасные: Кенку, Делен, Намли, Мпаси, Дукуре, Загаду, Хадра, Мамбимби, Кьереме

