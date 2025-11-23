11

«ПСЖ» разнес «Гавр» – 3:0! Команда Энрике лидирует в таблице Лиги 1 после 13 туров

«ПСЖ» разгромил «Гавр».

В 13-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» дома крупно обыграл «Гавр» (3:0).

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 29-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Ли Кан Ин. На 65-й отличился Жоау Невеш. На 87-й Брэдли Барколя довел счет до разгромного – с паса Хвичи Кварацхелии.

Команда тренера Луиса Энрике не проигрывает 8 матчей подряд (5 побед, 3 ничьих) в Лиге 1 – «ПСЖ» лидирует в таблице, набрав 30 очков. У «Марселя» и «Ланса» – по 28 баллов. «Гавр» идет 12-м (14 очков).

Лига 1 Франция. 13 тур
22 ноября 20:05, Парк-де-Пренс
ПСЖ
Завершен
3 - 0
Гавр
Матч окончен
  Барколя
87’
84’
Него   Намли
84’
Ндиайе   Мамбимби
75’
Кешта   Дукуре
Меюлю   Кварацхелия
71’
Витинья   Фабиан Руис
71’
Нджанту
69’
  Жоау Невеш
65’
Бералдо   Люка Эрнандес
64’
Гонсалу Рамуш   Нджанту
64’
Мендеш
61’
58’
Туре   Хадра
Ли Кан Ин   Барколя
55’
2тайм
Перерыв
32’
Туре
  Ли Кан Ин
29’
ПСЖ
Шевалье, Мендеш, Бералдо, Забарный, Заир-Эмери, Жоау Невеш, Витинья, Меюлю, Мбайе, Ли Кан Ин, Гонсалу Рамуш
Запасные: Сафонов, Пачо, Фабиан Руис, Маркиньос, Люка Эрнандес, Боли, Кварацхелия, Барколя, Нджанту
1тайм
Гавр:
Диав, Зуауи, Льорис, Санганте, Него, Секо, Эбоно, Ндиайе, Туре, Кешта, Сумаре
Запасные: Кенку, Делен, Намли, Мпаси, Дукуре, Загаду, Хадра, Мамбимби, Кьереме
Подробнее

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

Два серебра Слуцкого в Китае – успех?23339 голосов
Да, конечноЛеонид Слуцкий
Нет, доказал бы только чемпионствомАлександр Мостовой
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoлига 1 Франция
онлайны
logoПСЖ
logoГавр
logoЛи Кан Ин
logoЖоау Невеш
logoХвича Кварацхелия
logoБрэдли Барколя
logoЛуис Энрике
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Франции. «Лилль» забил 4 гола «Парижу», «Нант» сыграл вничью с «Лорьяном», «Лион» и «Осер» голов не забили
вчера, 21:41
«ПСЖ» разрешил Сафонову провести в России несколько дней после матча сборной
13 ноября, 19:31
Главные новости
Умер Никита Симонян, ничья «Краснодара» и «Локо», «Реал» теряет очки, Гуменник и Садкова победили в Омске, «Арсенал» и «Милан» выиграли дерби, 954-й гол Роналду, 1+3 от Месси и другие новости
сегодня, 04:15
Экс-судья Фернандес о возможном фоле Беллингема перед голом Хейсена «Эльче»: «Рука находилась в естественном положении»
сегодня, 04:13
У Акинфеева восемь FONBET Кубков России. А когда он выиграл самый первый?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Экс-шеф-скаут «Зенита» Евменов стал спортивным директором «Пари НН». Удальцов остался в руководстве клуба
сегодня, 03:00
Эзе – автор 400-го хет-трика в истории АПЛ. У «Арсенала» больше всех игроков (23) с 3 голами в матче
сегодня, 02:29
Аллегри – 7-й тренер, одержавший 100+ побед с «Миланом»
сегодня, 01:59
Кубок МЛС. 1/4 финала. «Интер Майами» Месси разгромил «Цинциннати» в гостях, у Лео 1+3
сегодня, 00:10
Месси забил в 6-м подряд матче за «Интер Майами» и отдал три ассиста – с «Цинциннати». У аргентинца 35+20 в 32 играх сезона МЛС
сегодня, 00:01
Экс-судья Фернандес считает, что 2-й гол «Реала» нужно отменить: «Винисиус попадает в лицо вратарю голенью, разбивая ему нос. Это нарушение»
вчера, 23:06
Тренер «Эльче» Сарабия об ударе Винисиуса ногой в лицо Пеньи: «Фол был совершенно очевиден. Были факторы, повлиявшие на результат матча. Это злит»
вчера, 23:00
Ко всем новостям
Последние новости
Вингер ЦСКА Кармо: «Детство было сложным, прошел через мучения. Никогда не имел лучших бутс»
6 минут назад
Первая лига. «Ротор» против «Челябинска»
22 минуты назад
Гаврилов о голе «Спартака»: «Чем занимались футболисты ЦСКА во время подачи? Когда я играл, на угловом всегда ставили игрока около штанги»
32 минуты назад
Бителло ближе стиль Карпина: «Валерий очень хороший тренер. Гусев просил играть ниже, помогать Фомину»
49 минут назад
Титов о смерти Симоняна: «Всем казалось, что он вечный. Нашему поколению даже не снилось то, что пережил Никита Павлович»
сегодня, 03:51
Миранчук сыграет за «Динамо» в этом году: «Вот‑вот начнет тренироваться в общей группе»
сегодня, 03:36
«Интер Майами» Месси сыграет дома с «Нью-Йорк Сити» в 1/2 финала Кубка МЛС 29 или 30 ноября
сегодня, 03:21
Биджиев про 0:3 с «Динамо»: «У «Махачкалы» были ошибки, которые нельзя было допускать. Когда остались вдесятером, уже было тяжело»
сегодня, 02:44
Тренер «Ростова» Альба про 0:2: «Крылья» были просто лучше. Их план на игру сработал, они правильно оборонялись»
сегодня, 02:14
Черчесов о смерти Симоняна: «Уход Никиты Павловича — большая потеря не только для российского, но и мирового футбола»
сегодня, 01:43