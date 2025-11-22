⚡ Гран-при России. «Сердце Сибири». Миронова и Устенко лидируют после ритм-танца, Шичина и Дрозд – 2-е, Щербакова и Гончаров – 3-и, Пасечник и Чиризано – 6-е
Миронова и Устенко выиграли ритм-танец на Гран-при России в Омске.
23 ноября на этапе Гран-при России в Омске дуэты выйдут на лед с произвольными танцами.
Гран-при России по фигурному катанию
5-й этап, «Сердце Сибири»
Омск
Танцы на льду
Ритм-танец
1. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 77,80
2. Елизавета Шичина – Павел Дрозд – 74,60
3. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 74,33
4. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин – 71,35
5. Алиса Абдуллина – Егор Петров – 62,58
6. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано – 60,06
7. Ольга Федорова – Павел Драко – 60,47
8. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев – 55,36
9. Елизавета Кириллова – Илья Карпов – 43,85
Екатерина Андреева – Дмитрий Блинов (Беларусь) – вне конкурса
Расписание этапа Гран-при России в Омске: там выступят Гуменник, Дикиджи, Семененко, Двоеглазова, Горбачева, Мишина и Галлямов
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
