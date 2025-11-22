  • Спортс
  • ⚡ Гран-при России. «Сердце Сибири». Миронова и Устенко лидируют после ритм-танца, Шичина и Дрозд – 2-е, Щербакова и Гончаров – 3-и, Пасечник и Чиризано – 6-е
⚡ Гран-при России. «Сердце Сибири». Миронова и Устенко лидируют после ритм-танца, Шичина и Дрозд – 2-е, Щербакова и Гончаров – 3-и, Пасечник и Чиризано – 6-е

Миронова и Устенко выиграли ритм-танец на Гран-при России в Омске.

23 ноября на этапе Гран-при России в Омске дуэты выйдут на лед с произвольными танцами.

Гран-при России по фигурному катанию

5-й этап, «Сердце Сибири»

Омск

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 77,80

2. Елизавета ШичинаПавел Дрозд – 74,60

3. Анна ЩербаковаЕгор Гончаров – 74,33

4. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин – 71,35

5. Алиса Абдуллина – Егор Петров – 62,58

6. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано – 60,06

7. Ольга Федорова – Павел Драко – 60,47

8. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев – 55,36

9. Елизавета Кириллова – Илья Карпов – 43,85

Екатерина Андреева – Дмитрий Блинов (Беларусь) – вне конкурса

Расписание этапа Гран-при России в Омске: там выступят Гуменник, Дикиджи, Семененко, Двоеглазова, Горбачева, Мишина и Галлямов

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
