  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Динамо» Москва разгромило «Динамо» Махачкала – 3:0. Маухуб и Сергеев забили, у Тюкавина гол пяткой, Имадеддина Аззи удалили на 70-й
84

«Динамо» Москва разгромило «Динамо» Махачкала – 3:0. Маухуб и Сергеев забили, у Тюкавина гол пяткой, Имадеддина Аззи удалили на 70-й

Московское «Динамо» обыграло махачкалинское.

«Динамо» Москва разгромило «Динамо» Махачкала (3:0) в 16-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «ВТБ Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Константин Тюкавин открыл счет на 27-й минуте, забив пяткой. Иван Сергеев отличился на 46-й. Имадеддин Аззи был удален на 70-й минуте за вторую желтую карточку. Эль-Мехди Маухуб сделал счет разгромным на 87-й.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 16 тур
23 ноября 14:30, ВТБ Арена
Динамо
Завершен
3 - 0
Динамо Махачкала
Матч окончен
  Маухуб
87’
87’
Мубарик   Сердеров
Тюкавин   Маухуб
84’
Касерес   Зайдензаль
84’
Нгамале   Окишор
84’
70’
Аззи
Сергеев   Кутицкий
67’
Гладышев   Бабаев
61’
61’
Сундуков   Аззи
60’
Агаларов   Миро
60’
Аззи
55’
Мрезиг   Магомедов
55’
Хоссейннежад   Джабраилов
51’
Агаларов
  Сергеев
46’
2тайм
Перерыв
  Тюкавин
27’
Динамо
Лунев, Диас, Фернандес, Маричаль, Касерес, Нгамале, Бителло, Фомин, Гладышев, Тюкавин, Сергеев
Запасные: Лещук, Скопинцев, Маринкин, Маухуб, Осипенко, Кутицкий, Кудравец, Зайдензаль, Бабаев, Расулов, Окишор, Макаров
1тайм
Динамо Махачкала:
Магомедов, Аззи, Алибеков, Шумахов, Мубарик, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Кагермазов, Агаларов, Хоссейннежад
Запасные: Аларкон, Зинович, Джабраилов, Магомедов, Аззи, Мастури, Волк, Гаджиев, Сердеров, Миро
Подробнее

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

«Арсенал» против «Баварии» в Лиге чемпионов. Кто победит?2431 голос
АрсеналАрсенал
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
БаварияБавария
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Махачкала
онлайны
logoКонстантин Тюкавин
logoИван Сергеев
logoИмадеддин Аззи
logoЭль-Мехди Маухуб
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Мареска о 3:0: «Челси» хорошо играл даже 11 на 11. «Барса» комфортно чувствует себя с мячом и не очень без него»
вчера, 23:14
Кукурелья об Эстевао: «Он только сейчас приехал в Европу и, может, на пару лет отстает от Ямаля. Но у него особенный талант, сегодня он показал это»
вчера, 23:10
Флик обсудит с Араухо его удаление в матче с «Челси»: «Он не должен был действовать так. Это не та ситуация, но вышло так»
вчера, 22:54
У «Барсы» лишь одна победа над «Челси» в 10 последних матчах. Сегодняшнее поражение – крупнейшее для каталонцев от «синих»
вчера, 22:39
Фанаты Челси скандировали Ямалю «Ты просто дерьмовый Эстевао» во время матча с «Барсой»
вчера, 22:33
Флик о 0:3 с «Челси»: «Барса» слишком много теряла мяч и ошибалась в передачах. В меньшинстве нам было непросто. Тяжело войти в восьмерку лучших, но мы будем пытаться»
вчера, 22:24
Прервалась серия «Барсы» из 53 матчей подряд с голами. Каталонцы не забили «Челси»
вчера, 22:23
Лига чемпионов. «Челси» разгромил «Барселону», «Манчестер Сити» уступил «Байеру», «Ювентус» вырвал победу у «Буде-Глимт», «Наполи» одолел «Карабах»
вчера, 22:00
У «Челси» 9 побед в 11 последних играх, команда Марески не проигрывает 6 матчей подряд. Дальше – дерби с «Арсеналом»
вчера, 21:57
Пеп провел 100-й матч в ЛЧ во главе «Сити» – 0:2 с «Байером». Только у Фергюсона и Венгера больше игр в турнире с английскими командами
вчера, 21:57
Ко всем новостям
Последние новости
Ковач о 4:0 с «Вильярреалом»: «Первый гол, пенальти и удаление сыграли «Боруссии» на руку. Мы сохраняли концентрацию весь матч»
11 минут назад
Юлманд о 2:0 с «Ман Сити»: «Байер» сыграл именно так, как хотел. Не обошлось без доли удачи и хорошей игры вратаря»
26 минут назад
Конте о 2:0 с «Карабахом»: «У «Наполи» мало доступных игроков, но я был уверен, что добьемся результата»
40 минут назад
Спаллетти о 3:2 с «Буде-Глимт»: «Я рад – в раздевалке я видел счастливые или более расслабленные лица. Нам говорили, что хозяевам легче дышать в таком климате, здесь нелегко»
вчера, 23:07
Гвардиола о 0:2 от «Байера»: «Беру на себя всю ответственность. «Ман Сити» не хватало того, что необходимо, когда играешь на самом высоком уровне»
вчера, 22:48
«Ювентус» впервые выиграл в этой ЛЧ – 3:2 с «Буде-Глимт» в 5-м туре. Команда Спаллетти идет 21-й на данный момент
вчера, 22:07
«Боруссия» Дортмунд разгромила «Вильярреал» – 4:0. Адейеми и Свенссон забили, у Гирасси дубль, Силва не реализовал пенальти
вчера, 22:01
«Наполи» обыграл «Карабах» – 2:0. Мактоминей забил, Кохальски отбил пенальти Хейлунда
вчера, 21:55
Хенесс о критике немецкого правительства: «Каждый день заголовки, скандалы. Медиа ведут себя так, будто их задача – раскручивать конфликт. Общество должно дать время тем, кого оно избрало»
вчера, 21:26
Надаль хотел бы стать президентом «Реала» в будущем: «Почему нет? Сейчас у клуба лучший глава, но никто не знает, что готовит будущее
вчера, 21:10