«Динамо» Москва разгромило «Динамо» Махачкала – 3:0. Маухуб и Сергеев забили, у Тюкавина гол пяткой, Имадеддина Аззи удалили на 70-й

Московское «Динамо» обыграло махачкалинское.

«Динамо » Москва разгромило «Динамо» Махачкала (3:0) в 16-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «ВТБ Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Константин Тюкавин открыл счет на 27-й минуте, забив пяткой . Иван Сергеев отличился на 46-й. Имадеддин Аззи был удален на 70-й минуте за вторую желтую карточку. Эль-Мехди Маухуб сделал счет разгромным на 87-й.

