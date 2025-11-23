Перес допустил передачу инвестору части акций «Реала»: «Около 5%, чтобы понимать стоимость клуба. «Мадрид» останется клубом сосьос, реформа управления защитит наши активы от посягательств»

Флорентино Перес предложил реформу структуры управления «Реалом».

Флорентино Перес допустил продажу инвестору небольшой доли акций «Реала».

Президент мадридского клуба анонсировал внеочередную ассамблею, на которой будет обсуждаться возможная реформа структуры управления.

«Деньги принадлежат сосьос, и я хочу вернуть их им, чтобы их нельзя было у нас отнять. Мы назначим референдум, чтобы члены клуба могли проголосовать.

Все эти абсурдные разговоры о том, собираюсь ли я уйти с поста президента, хочу ли я сохранить клуб или передать его фонду, или о том, что эта реконструкция будет стоить денег сосьос... Вы видите все это в газетах, которые нас так сильно любят и долгое время помогали нам. Все в совете директоров хотят одного и того же. Мы едины, и это единство с сосьос ведет нас к тому, чтобы стать независимым клубом. Мы осознаем угрозы, с которыми сталкиваемся. Все 25 лет [на посту президента] я выполняю все, за что берусь.

Мы хотим защитить себя, чтобы никто не отобрал наши активы. Это главная причина. Они чрезвычайно ценны. Наша структура собственности должна быть укреплена и сохранена на будущее. Наша цель – защитить клуб от внешних посягательств. У клуба есть враги, которые хотят завладеть его активами. До сих пор принадлежность к «Реалу» ощущалась по-особенному, и из-за этой сентиментальной ценности всегда найдутся люди, которые захотят воспользоваться этим, чтобы завладеть клубом. Многие сосьос не осознают, что они являются владельцами клуба. Мы все являемся владельцами «Реала», и реформа только укрепит это.

Я предложу, чтобы 100 000 сосьос клуба были признаны истинными владельцами клуба и чтобы это число было зафиксировано в будущем. Новый сосьо может быть добавлен в случае смерти [одного из сосьос], приоритет отдается детям и потомкам существующих сосьос. Речь идет не об ограничении прав. Мы должны сохранить то, чего достигли.

Мы останемся клубом сосьос, но мы должны создать дочернюю компанию, над которой у 100 000 сосьос «Реала» всегда будет полный контроль. Мы могли бы [продать инвесторам] миноритарную долю в размере 5% или вроде того, просто чтобы понимать стоимость клуба. Мы не хотим продавать акции. Если инвестор захочет передать свою долю, у «Реала» будет право вернуть ее себе», – сказал Перес на ассамблее «Реала ».