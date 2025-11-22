Акинфеев пропустил после подачи Барко с углового – гол записали на Дмитриева. Вратарь ЦСКА высказывал претензии Карасеву после пропущенного
ЦСКА пропустил после подачи Эсекиэля Барко с углового.
Полузащитник «Спартака» Эсекиэль Барко организовал гол ЦСКА в дерби подачей с углового.
На 43-й минуте Барко с углового закрутил мяч в сторону ворот Игоря Акинфеева. Мяч влетел в сетку, по пути задев Игоря Дмитриева. И в статистике РПЛ, и в статистике Спортса’’ гол записан на Дмитриева.
Сразу после гола Акинфеев начал высказывать претензии главному арбитру Сергею Карасеву.
Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
