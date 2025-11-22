Акинфеев пропустил после подачи Барко с углового – гол записали на Дмитриева. Вратарь ЦСКА высказывал претензии Карасеву после пропущенного

ЦСКА пропустил после подачи Эсекиэля Барко с углового.

Полузащитник «Спартака» Эсекиэль Барко организовал гол ЦСКА в дерби подачей с углового.

На 43-й минуте Барко с углового закрутил мяч в сторону ворот Игоря Акинфеева. Мяч влетел в сетку, по пути задев Игоря Дмитриева. И в статистике РПЛ , и в статистике Спортса’’ гол записан на Дмитриева.

Сразу после гола Акинфеев начал высказывать претензии главному арбитру Сергею Карасеву.

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.