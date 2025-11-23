Джейми Реднапп о жалобах Доннаруммы на гол «Ньюкасла»: «Возможно, был небольшой контакт, но даже если ты игрок «Сити», этого недостаточно – нужно быть сильнее»

Реднапп о жалобах Доннаруммы: контакт минимальный – этого недостаточно.

Бывший футболист «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и сборной Англии Джейми Реднапп прокомментировал победный гол «Ньюкасла » в матче с «Ман Сити » и действия голкипера Джанлуиджи Доннаруммы .

«Манчестер Сити» в гостях уступил «Ньюкаслу » (1:2) в 12-м туре АПЛ . Полузащитник Харви Барнс сделал дубль. В случае с победным голом он контактировал с вратарем «горожан» перед взятием ворот. Итальянец стал апеллировать к главному судье Сэму Бэрротту, но рефери не усмотрел фола в атаке, ВАР не вмешался.

Защитник «Сити» Рубен Диаш заявил после матча: «Игрок выталкивает нашего вратаря из ворот – никаких последствий. Раз такие правила, дайте и нам делать то же самое».

«Барнс обходит Гвардиола сзади. Этого достаточно? Доннарумме нужно быть сильнее. Конечно, он будет жаловаться, но иногда ты их [свистки судьи] получаешь, а иногда нет.

Он, похоже, больше был одержим тем, чтобы толкать Доку [чем тем, что его самого подталкивали]. Он сам запутался. Контакт был минимальный – нужно быть сильнее! Тут важнее, что игроки «Ньюкасла» демонстрируют желание реализовать этот навес.

Возможно, был небольшой контакт, но даже если ты игрок «Манчестер Сити», этого недостаточно», – сказал Реднапп.