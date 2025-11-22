686

⚡ Гран-при Финляндии. Фурнье-Бодри и Сизерон победили, Гиллес и Пуарье – 2-е, Зингас и Колесник – 3-и

Фурнье-Бодри и Сизерон победили на Гран-при Финляндии.

Французский танцевальный дуэт Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон победил на Гран-при Финляндии в Хельсинки.

Гран-при по фигурному катанию

6-й этап, Finlandia Trophy

Хельсинки, Финляндия

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон (Франция) – 204,18

2. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 202,11

3. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – 196,02

4. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 192,06

5. Майя Шибутани – Алекс Шибутани (США) – 185,68

6. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 184,13

7. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 176,77

8. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 172,95

9. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 170,47

10. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 165,60

Произвольный танец

1. Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон (Франция) – 124,29

2. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 122,55

3. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – 117,51

4. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 115,99

5. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 113,71

6. Майя Шибутани – Алекс Шибутани (США) – 113,69

7. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 107,38

8. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 106,26

9. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 102,73

10. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 101,30

