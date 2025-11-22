⚡ Гран-при Финляндии. Фурнье-Бодри и Сизерон победили, Гиллес и Пуарье – 2-е, Зингас и Колесник – 3-и
Французский танцевальный дуэт Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон победил на Гран-при Финляндии в Хельсинки.
Гран-при по фигурному катанию
6-й этап, Finlandia Trophy
Хельсинки, Финляндия
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон (Франция) – 204,18
2. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 202,11
3. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – 196,02
4. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 192,06
5. Майя Шибутани – Алекс Шибутани (США) – 185,68
6. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 184,13
7. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 176,77
8. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 172,95
9. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 170,47
10. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 165,60
Произвольный танец
1. Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон (Франция) – 124,29
2. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 122,55
3. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – 117,51
4. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 115,99
5. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 113,71
6. Майя Шибутани – Алекс Шибутани (США) – 113,69
7. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 107,38
8. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 106,26
9. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 102,73
10. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 101,30
