Единая лига ВТБ. «Бетсити Парма» обыграла УНИКС у себя дома, «Самара» уступила «Локомотиву-Кубань»
Сегодня прошли два матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.
«Бетсити Парма» сенсационно справилась с лидером чемпионата УНИКСом, «Самара» проиграла «Локомотиву-Кубань».
Регулярный чемпионат
Положение команд: УНИКС – 10-2, ЦСКА – 9-2, Локомотив-Кубань – 10-3, Зенит – 7-4, МБА-МАИ – 7-5, Бетсити Парма – 7-5, Уралмаш – 5-6, Енисей – 4-7, Пари Нижний Новгород – 3-8, Автодор – 2-10, Самара – 0-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
