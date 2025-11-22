  • Спортс
17

Единая лига ВТБ. «Бетсити Парма» обыграла УНИКС у себя дома, «Самара» уступила «Локомотиву-Кубань»

Сегодня прошли два матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

«Бетсити Парма» сенсационно справилась с лидером чемпионата УНИКСом, «Самара» проиграла «Локомотиву-Кубань».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение командУНИКС – 10-2, ЦСКА – 9-2, Локомотив-Кубань – 10-3, Зенит – 7-4, МБА-МАИ – 7-5, Бетсити Парма – 7-5, Уралмаш – 5-6, Енисей – 4-7, Пари Нижний Новгород – 3-8, Автодор – 2-10, Самара – 0-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
