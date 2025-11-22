⚡ Гран-при России. «Сердце Сибири». Гуменник выиграл короткую программу, Семененко – 2-й. Дикиджи – 3-й
Петр Гуменник выиграл короткую программу на Гран-при России в Омске.
23 ноября на этапе Гран-при России в Омске фигуристы выступят с произвольными программами.
Гран-при России по фигурному катанию
5-й этап, «Сердце Сибири»
Омск
Мужчины
Короткая программа
1. Петр Гуменник – 105,06
2. Евгений Семененко – 92,38
3. Владислав Дикиджи – 84,28
4. Андрей Мозалев – 80,48
5. Арсений Димитриев – 80,36
6. Никита Сарновский – 77,42
7. Даниил Самсонов – 73,66
8. Глеб Лутфуллин – 70,30
9. Илья Мавлянов – 64,75
10. Егор Коваленко – 59,61
Евгений Пузанов (Беларусь) – 72,74, вне конкурса
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
