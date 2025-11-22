⚡ Гран-при России. «Сердце Сибири». Гуменник выиграл короткую программу, Семененко – 2-й. Дикиджи – 3-й

Петр Гуменник выиграл короткую программу на Гран-при России в Омске.

23 ноября на этапе Гран-при России в Омске фигуристы выступят с произвольными программами.

Гран-при России по фигурному катанию

5-й этап, «Сердце Сибири»

Омск

Мужчины

Короткая программа

1. Петр Гуменник – 105,06

2. Евгений Семененко – 92,38

3. Владислав Дикиджи – 84,28

4. Андрей Мозалев – 80,48

5. Арсений Димитриев – 80,36

6. Никита Сарновский – 77,42

7. Даниил Самсонов – 73,66

8. Глеб Лутфуллин – 70,30

9. Илья Мавлянов – 64,75

10. Егор Коваленко – 59,61

Евгений Пузанов (Беларусь) – 72,74, вне конкурса

