У Глушенкова 10 голов и 6 ассистов в 18 матчах сезона за «Зенит»

Глушенков набрал 16-е очко в 18 матчах сезона.

Полузащитник «Зенита » Максим Глушенков забил 10-й гол в сезоне.

«Зенит» играет в гостях с «Пари НН » в 16-м туре Мир РПЛ (1:0, второй тайм). Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

26-летний футболист сборной России открыл счет на 48-й минуте после паса Луиса Энрике .

Теперь на счету Максима 8 голов и 4 ассиста в 14 играх Премьер-лиги. Он также забил 2 гола и сделал 2 результативных паса в 4 матчах Фонбет Кубка России.

