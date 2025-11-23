У Глушенкова 10 голов и 6 ассистов в 18 матчах сезона за «Зенит»
Глушенков набрал 16-е очко в 18 матчах сезона.
Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков забил 10-й гол в сезоне.
«Зенит» играет в гостях с «Пари НН» в 16-м туре Мир РПЛ (1:0, второй тайм). Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
26-летний футболист сборной России открыл счет на 48-й минуте после паса Луиса Энрике.
Теперь на счету Максима 8 голов и 4 ассиста в 14 играх Премьер-лиги. Он также забил 2 гола и сделал 2 результативных паса в 4 матчах Фонбет Кубка России.
Подробную статистику атакующего хавбека можно найти здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
