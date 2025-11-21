Хет-трик Овечкина, жеребьевка стыков ЧМ-2026, Мостовой – джентльмен года, Карасев будет судить «Спартак» и ЦСКА, а Генич и Шнякин – комментировать, новый штраф Кокорина и другие новости

1. Состоялась жеребьевка стыковых матчей отбора ЧМ-2026 : Италия сыграет с Северной Ирландей, Швеция – с Украиной, Польша – с Албанией. Сетку и все о формате стыков смотрите здесь .

2. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Монреаль» (8:4), Овечкин набрал 3+1 , сделав первый хет-трик в сезоне (905-й, 906-й и 907-й голы в регулярках, с учетом плей-офф стало 984 – в этом зачете осталось 32 до рекорда Гретцки). Александр вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории лиги (1643 очка) и делит 4-е место по числу хет-триков (33).

«Айлендерс» разгромили «Детройт» (5:0), Шабанов набрал 2+1 , Сорокин сделал 2-й шатаут в сезоне. «Флорида» обыграла «Нью-Джерси» (1:0), Бобровский сыграл на ноль в 51-й раз в регулярках. Все результаты дня – здесь .

3. Хавбек «Зенита» Андрей Мостовой признан «Джентльменом года» , несмотря на то, что в мае скандировал оскорбительную кричалку про «Спартак». Александр Мостовой заявил, что «снизился масштаб личностей» .

4. Сергей Карасев назначен главным арбитром матча 16-го тура Мир РПЛ «Спартак» – ЦСКА. Прокомментируют дерби Константин Генич и Дмитрий Шнякин.

5. Александр Кокорин не пропустил двух женщин на пешеходном переходе в Москве и получил штраф на 1500 рублей. Сергей Силкин считает, что экс-форвард «Динамо» стал неуправляемым .

6. Комментатор Виктор Гусев и олимпийские чемпионки по гандболу Ирина Близнова и Владлена Бобровникова внесены в базу «Миротворца» .

7. Собака укусила капитана минского «Динамо» Стася за перчатку перед игрой с ЦСКА. Помогло – нападающий забил первый гол в сезоне и помог своей команде выиграть: это 4-я победа в 5 последних матчах . «Сибирь» прервала 13-матчевую серию поражений , обыграв московское «Динамо». «Металлург» одержал 7-ю победу за 8 последних матчей – над «Автомобилистом». Все результаты дня – здесь .

8. Бывшая жена Матвея Сафонова требует около 6 млн рублей за судебные издержки – в том числе на обеды адвоката.

9. НБА. 54 очка Макси помогли «Филадельфии» обыграть «Милуоки» в овертайме, «Мемфис» разгромил «Сакраменто» с разницей «+41» и другие результаты .

10. ФИФА обязала «Вест Хэм» перевести ЦСКА полную сумму 3-го транша и неустойку за Влашича.

11. Сергей Овчинников стал новым боссом академии «Локомотива» .

12. Студия Warner Bros. судится с полузащитником «Фенербахче» Керемом Актюркоглу из-за фильмов о Гарри Поттере.

13. Госдума приняла в третьем чтении новые налоги для букмекеров : 7% от GGR и 25% – от прибыли.

14. Иск Фелипе Массы против ФИА, «Формулы-1» и Берни Экклстоуна был принят судом .

15. Российские шахматистки вышли в плей-офф командного ЧМ , обыграв всех в группе.

16. Пятикратный чемпион АПЛ в составе «Манчестер Сити» Фернандиньо завершил карьеру в 40 лет.

Цитаты дня

Александр Головин: «Наш менталитет – говорить прямо. В Европе тебе скажут что-то хорошее, что бы ни произошло. Европейцы могут спрашивать, как дела, но им по барабану»

Депутат Свищев о трансляциях Олимпиады: «Я бы предложил не показывать в России те виды спорта, где мы не допущены»

Глава ФИФА Инфантино: «ЧМ-2026 будет величайшим в истории. Это 104 Супербоула за один месяц. 6 миллиардов человек будут смотреть его»

Головин о «Спартаке»: «Народная команда, но не знаю, можно ли сказать, что он популярнее ЦСКА. Там какие‑то скандалы все время, в ЦСКА было очень по‑семейному, спокойно»