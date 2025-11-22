«Шанхай Порт» в третий раз подряд стал чемпионом Китая. «Шэньхуа» Слуцкого финишировал вторым, хотя лидировал с отрывом в шесть очков после 18-го тура

«Шанхай Порт» победил в Суперлиге Китая-2025.

Команда Кевина Муската обыграла «Далянь» в 30-м туре соревнования (1:0) и заняла первое место по итогам сезона, набрав 66 очков. Победный гол забил Габриэлзиньо на 4-й минуте.

«Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого в параллельном матче обыграл «Тяньцзинь» (3:1), Спортс’’ показывал матч в прямом эфире, комментировали Артем Терентьев и Вадим Лукомский. Команда заняла второе место, отстав от «Порта» на 2 очка. После 18 туров соревнования «Шэньхуа» лидировал в Суперлиге с отрывом в шесть очков, но после серии неудач упустил первое место.

Это второе подряд серебро для российского тренера в Китае, сезон-2024 «Шэньхуа» тоже завершил на втором месте, набрав на одно очко меньше «Порта».

Лучшие моменты «Шанхая» Слуцкого на ВидеоСпортсе’‘