Матч окончен
«Ньюкасл» обыграл «Манчестер Сити» – 2:1. Барнс сделал дубль за 7 минут во втором тайме
«Манчестер Сити» уступил «Ньюкаслу».
«Манчестер Сити» в гостях был обыгран «Ньюкаслом» (1:2) в 12-м туре АПЛ.
Матч проходил на стадионе «Сент-Джеймс Парк».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 63-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Харви Барнс. Уже на 68-й сравнял защитник Рубен Диаш. На 70-й Барнс сделал дубль.
«Ман Сити» имеет 22 очка и занимает второе место в таблице. «Ньюкасл» идет 14-м, имея 15 баллов.
Премьер-лига Англия (АПЛ). 12 тур
22 ноября 17:30, Сент-Джеймс Парк
Завершен
2 - 1
Два серебра Слуцкого в Китае – успех?23331 голос
Да, конечно
Нет, доказал бы только чемпионством
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
