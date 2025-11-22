  • Спортс
  • «Ньюкасл» обыграл «Манчестер Сити» – 2:1. Барнс сделал дубль за 7 минут во втором тайме
«Ньюкасл» обыграл «Манчестер Сити» – 2:1. Барнс сделал дубль за 7 минут во втором тайме

«Манчестер Сити» уступил «Ньюкаслу».

«Манчестер Сити» в гостях был обыгран «Ньюкаслом» (1:2) в 12-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 63-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Харви Барнс. Уже на 68-й сравнял защитник Рубен Диаш. На 70-й Барнс сделал дубль.

«Ман Сити» имеет 22 очка и занимает второе место в таблице. «Ньюкасл» идет 14-м, имея 15 баллов.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 12 тур
22 ноября 17:30, Сент-Джеймс Парк
Ньюкасл
Завершен
2 - 1
Манчестер Сити
Матч окончен
90’
+9’
Бернарду Силва
Жоэлинтон
90’
+4’
90’
+2’
Бобб
87’
Фоден   Мармуш
Вольтемаде   Уиллок
85’
Барнс   Эланга
85’
Холл   Ботман
77’
77’
Шерки   Бобб
77’
Бернарду Силва   Рейндерс
76’
Доку   Савиньо
70’
Доннарумма
  Барнс
70’
68’
  Рубен Диаш
  Барнс
63’
2тайм
Перерыв
Ньюкасл
Поуп, Холл, Шер, Тиав, Ливраменто, Барнс, Жоэлинтон, Бруно Гимараэс, Тонали, Дж. Мерфи, Вольтемаде
Запасные: Рэмзи, Радди, Рэмсдейл, Эланга, Нив, Уиллок, Майли, Ботман, А. Мерфи
1тайм
Манчестер Сити:
Доннарумма, Гвардиол, Рубен Диаш, О`Райли, Матеуш Нунеш, Доку, Шерки, Бернарду Силва, Нико Гонсалес, Фоден, Холанд
Запасные: Рейндерс, Мармуш, Хусанов, Стоунз, Аит-Нури, Савиньо, Траффорд, Аке, Бобб
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoМанчестер Сити
logoНьюкасл
онлайны
logoпремьер-лига Англия
logoХарви Барнс
logoРубен Диаш
