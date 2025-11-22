«Ньюкасл» обыграл «Манчестер Сити» – 2:1. Барнс сделал дубль за 7 минут во втором тайме

«Манчестер Сити» уступил «Ньюкаслу».

«Манчестер Сити » в гостях был обыгран «Ньюкаслом » (1:2) в 12-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 63-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Харви Барнс . Уже на 68-й сравнял защитник Рубен Диаш . На 70-й Барнс сделал дубль.

«Ман Сити» имеет 22 очка и занимает второе место в таблице. «Ньюкасл» идет 14-м, имея 15 баллов.

