«Шанхай» Слуцкого стал вторым в лиге Китая во 2-м сезоне подряд. До прихода тренера «Шэньхуа» 15 лет не поднимался выше 3-го места
«Шанхай Шэньхуа» стал вторым в Китае во втором сезоне подряд.
«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет Леонид Слуцкий, занял второе место в чемпионате Китая по итогам нынешнего сезона.
В матчах заключительного 30-го тура чемпионата «Шанхай Шэньхуа» обыграл «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» (3:1), а «Шанхай Порт» победил «Далянь Инбо» (1:0).
Таким образом, «Шанхай Шэньхуа» расположился на второй позиции в таблице, набрав 64 очка в 30 матчах. «Шанхай Порт» стал чемпионом с 66 баллами в активе. «Чэнду Жунчэн» занял третье место с 60 очками.
«Шанхай Шэньхуа» при Слуцком стал вторым в турнире во втором сезоне подряд. В прошлом чемпионате «Шэньхуа» набрал 77 очков в 30 матчах, «Порт» – 78.
Добавим, что до прихода российского специалиста «Шанхай Шэньхуа» 15 лет не поднимался выше 3-го места.
Два серебра Слуцкого в Китае – успех?23341 голос
Да, конечно
Нет, доказал бы только чемпионством
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости