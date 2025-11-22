«Шанхай» Слуцкого стал вторым в лиге Китая во 2-м сезоне подряд. До прихода тренера «Шэньхуа» 15 лет не поднимался выше 3-го места

«Шанхай Шэньхуа» стал вторым в Китае во втором сезоне подряд.

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет Леонид Слуцкий , занял второе место в чемпионате Китая по итогам нынешнего сезона.

В матчах заключительного 30-го тура чемпионата «Шанхай Шэньхуа» обыграл «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер » (3:1), а «Шанхай Порт» победил «Далянь Инбо » (1:0).

Таким образом, «Шанхай Шэньхуа » расположился на второй позиции в таблице, набрав 64 очка в 30 матчах. «Шанхай Порт » стал чемпионом с 66 баллами в активе. «Чэнду Жунчэн» занял третье место с 60 очками.

«Шанхай Шэньхуа» при Слуцком стал вторым в турнире во втором сезоне подряд. В прошлом чемпионате «Шэньхуа» набрал 77 очков в 30 матчах, «Порт» – 78.

Добавим, что до прихода российского специалиста «Шанхай Шэньхуа» 15 лет не поднимался выше 3-го места.

Лучшие моменты «Шанхая» Слуцкого на ВидеоСпортсе’‘