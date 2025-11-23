Матч «Черноморца» и «Подолья» в Первой лиге Украины длился 5 часов из-за воздушной тревоги и отсутствия света

Матч на Украине длился 5 часов из-за сирены и отсутствия света.

Матч «Черноморца» и «Подолья» в рамках 17-го тура Первой лиги Украины продлился пять часов – игру прерывали из-за сирены и отсутствия света на стадионе.

Встреча в Одессе началась в 14:00 по местному времени 22 ноября и завершилась около 19.00, сообщает Sport-express.ua.

Сначала игру приостановили из-за воздушной тревоги, которая началась после первого тайма и длилась три часа.

На 77-й минуте на стадионе пропал свет из-за отключения. Через пять минут на арене включили генераторы, и освещение снова заработало.

«Черноморец » одержал разгромную победу над «Подольем» со счетом 4:1.