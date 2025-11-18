9

UFC Qatar: Царукян против Хукера, Белал подерется с Гэрри и другие бои

22 ноября на арене ABHA в Дохе (Катар) состоится турнир серии UFC Fight Night, который возглавит поединок между российско-армянским бойцом Арманом Царукяном (22-3) и новозеландцем Дэном Хукером (24-12).

Главные бои турнира:

Белал Мухаммад (24-4) – Иэн Гэрри (16-1);

Волкан Оздемир (20-8) – Алонсо Мэнфилд (17-5-1);

Джек Херманссон (24-9) – Мыктыбек Оролбай (14-2-1);

Сергей Спивак (17-6) – Шамиль Газиев (14-1);

Алекс Перес (25-9) – Асу Алмабаев (22-3);

Тагир Уланбеков (17-2) – Киоджи Хоригучи (18-2).

Прямую трансляцию турнира проведут каналы «Матч!» и «Матч! Боец». Прелимы начнутся в 18:00 по московскому времени. Старт главного карда – не ранее 21:00.

Новый поход Царукяна за поясом UFC: преграда – экс-соперник Махачева

«Могу съесть 35-40 хинкали». Как живет Арман Царукян, который не дрался 1,5 года

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
