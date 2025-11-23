«Зенит» 12 матчей не проигрывает в РПЛ – 8 побед и 4 ничьих
«Зенит» продлил серию без поражений в РПЛ.
«Зенит» более трех месяцев не проигрывает в Мир РПЛ.
Команда Сергея Семака обыграла «Пари НН» (2:0) в гостевом матче 16-го тура чемпионата России.
«Зенит» не проигрывает в РПЛ с 9 августа – тогда петербуржцы уступили «Ахмату» (0:1). С тех пор сине-бело-голубые не проигрывают 12 матчей подряд – команда одержала 8 побед и 4 раза сыграла вничью.
В следующем туре РПЛ «Зенит» примет «Рубин». Игра пройдет 30 ноября.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
