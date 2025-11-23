«Зенит» 12 матчей не проигрывает в РПЛ – 8 побед и 4 ничьих

«Зенит» продлил серию без поражений в РПЛ.

Команда Сергея Семака обыграла «Пари НН » (2:0) в гостевом матче 16-го тура чемпионата России.

«Зенит» не проигрывает в РПЛ с 9 августа – тогда петербуржцы уступили «Ахмату» (0:1). С тех пор сине-бело-голубые не проигрывают 12 матчей подряд – команда одержала 8 побед и 4 раза сыграла вничью.

В следующем туре РПЛ «Зенит » примет «Рубин». Игра пройдет 30 ноября.