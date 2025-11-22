Карасев после ВАР отменил пенальти в пользу «Спартака» в матче с ЦСКА. Дивеев сыграл в мяч в борьбе с Зобниным на линии штрафной
Пенальти в ворота ЦСКА в матче со «Спартаком» отменили после ВАР .
Судья Сергей Карасев после просмотра видеоповтора отменил назначенный 11-метровый удар в пользу «Спартака» в матче с ЦСКА (1:0, второй тайм) в 16-м туре Мир РПЛ.
Арбитр изучил эпизод с падением Романа Зобнина на линии штрафной армейцев после борьбы с Игорем Дивеевым на 57-минуте. Карасев пришел к выводу, что защитник ЦСКА сыграл в мяч. Судья объявил о своем решении по стадиону.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Два серебра Слуцкого в Китае – успех?23365 голосов
Да, конечно
Нет, доказал бы только чемпионством
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости