Карасев после ВАР отменил пенальти в пользу «Спартака» в матче с ЦСКА. Дивеев сыграл в мяч в борьбе с Зобниным на линии штрафной

Пенальти в ворота ЦСКА в матче со «Спартаком» отменили после ВАР .

Судья Сергей Карасев после просмотра видеоповтора отменил назначенный 11-метровый удар в пользу «Спартака » в матче с ЦСКА (1:0, второй тайм) в 16-м туре Мир РПЛ .

Арбитр изучил эпизод с падением Романа Зобнина на линии штрафной армейцев после борьбы с Игорем Дивеевым на 57-минуте. Карасев пришел к выводу, что защитник ЦСКА сыграл в мяч. Судья объявил о своем решении по стадиону.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»