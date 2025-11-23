5

«Наполи» обыграл «Аталанту» – 3:1. Нерес сделал дубль, Ланг и Скамакка забили

«Наполи» победил «Аталанту».

В 12-м туре Серии А «Наполи» дома обыграл «Аталанту» (3:1).

Игра проходила на «Стадио Диего Армандо Марадона» в Неаполе.

текстовую онлайн-трансляцию матча

На 17-й минуте Давид Нерес с паса Расмуса Хейлунда открыл счет в матче. На 38-й бразилец сделал дубль после передачи Скотта Мактоминея. На 45-й Ноа Ланг довел счет до разгромного. На 52-й Джанлука Скамакка отыграл один мяч.

«Наполи» набрал 25 очков и на эту минуту занимает первое место в таблице. «Аталанта» идет 13-й, имея 13 баллов.

Серия А Италия. 12 тур
22 ноября 19:45, Стадио Диего Армандо Марадона
Наполи
Завершен
3 - 1
Аталанта
Матч окончен
82’
Лукман   Мальдини
77’
де Кетеларе   Самарджич
Жезус
75’
Хейлунд   Лукка
74’
Нерес   Политано
69’
Мигель Гутьеррес   Маццокки
69’
Ланг   Элмаз
69’
Ррахмани   Жезус
64’
62’
Дзаппакоста   Залевски
62’
Дзаппакоста
59’
де Рон
52’
  Скамакка
46’
Аханор   Коссуну
46’
Пашалич   Скамакка
2тайм
Перерыв
  Ланг
45’
  Нерес
38’
  Нерес
17’
Наполи
Милинкович-Савич, Буонджорно, Ррахмани, Бекема, Мигель Гутьеррес, Мактоминей, Лоботка, Ди Лоренцо, Ланг, Хейлунд, Нерес
Запасные: Маццокки, Лукка, Жезус, Элмаз, Вергара, Политано, Ферранте, Контини-Барановский, Оливера, Марьянуччи, Амброзино
1тайм
Аталанта:
Карнезекки, Аханор, Хин, Джимшити, Пашалич, Дзаппакоста, Эдерсон, де Рон, Белланова, Лукман, де Кетеларе
Запасные: Спортьелло, Коссуну, Муса, Брешианини, Залевски, Колашинац, Крстович, Сулемана, Скамакка, Мальдини, Росси, Бернаскони, Самарджич
Подробнее

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoсерия А Италия
онлайны
logoНаполи
logoАталанта
logoРасмус Хейлунд
logoДавид Нерес
logoСкотт Мактоминей
logoНоа Ланг
logoДжанлука Скамакка
