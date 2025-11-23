«Наполи» обыграл «Аталанту» – 3:1. Нерес сделал дубль, Ланг и Скамакка забили

«Наполи» победил «Аталанту».

В 12-м туре Серии А «Наполи » дома обыграл «Аталанту » (3:1).

Игра проходила на «Стадио Диего Армандо Марадона» в Неаполе.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 17-й минуте Давид Нерес с паса Расмуса Хейлунда открыл счет в матче. На 38-й бразилец сделал дубль после передачи Скотта Мактоминея . На 45-й Ноа Ланг довел счет до разгромного. На 52-й Джанлука Скамакка отыграл один мяч.

«Наполи» набрал 25 очков и на эту минуту занимает первое место в таблице. «Аталанта» идет 13-й, имея 13 баллов.

