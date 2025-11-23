Матч окончен
«Наполи» обыграл «Аталанту» – 3:1. Нерес сделал дубль, Ланг и Скамакка забили
«Наполи» победил «Аталанту».
В 12-м туре Серии А «Наполи» дома обыграл «Аталанту» (3:1).
Игра проходила на «Стадио Диего Армандо Марадона» в Неаполе.
текстовую онлайн-трансляцию матча
На 17-й минуте Давид Нерес с паса Расмуса Хейлунда открыл счет в матче. На 38-й бразилец сделал дубль после передачи Скотта Мактоминея. На 45-й Ноа Ланг довел счет до разгромного. На 52-й Джанлука Скамакка отыграл один мяч.
«Наполи» набрал 25 очков и на эту минуту занимает первое место в таблице. «Аталанта» идет 13-й, имея 13 баллов.
Серия А Италия. 12 тур
22 ноября 19:45, Стадио Диего Армандо Марадона
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
