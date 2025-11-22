  • Спортс
Командный чемпионат мира (жен). 1/2 финала. Россия обыграла Китай, Азербайджан победил Казахстан

Россия обыграла Китай в 1/2 финала женского чемпионата мира по шахматам.

22 ноября в испанском Линаресе прошли матчи 1/2 финала командного чемпионата мира по шахматам среди женщин.

Сборная России, выступающая в нейтральном статусе под флагом ФИДЕ, обыграла команду Китая.

Командный чемпионат мира

Женщины

Линарес, Испания

1/2 финала

Россия – Китай – 4-0 (2,5:1,5 / 2,5:1,5)

Азербайджан – Казахстан – 4-2 (2:2 / 2:2 / 3:1) – после тай-брейка

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени 45 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход (начиная с первого). За победу в партии начисляется 2 очка, за ничью – 1. Тай-брейк играется в формате блица 3+2.

Составы команд

РоссияАлександра Горячкина, Екатерина Лагно, Полина Шувалова, Лея Гарифуллина, Анна Шухман, Ольга Гиря.

Китай: Хоу Ифань, Сун Юйсинь, Лу Мяои, Го Ци, Чжай Мо, Ли Сюэи.

Азербайджан: Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева, Ханым Баладжаева, Гюльнар Мамедова, Аян Аллахвердиева, Илаха Кадымова.

Казахстан: Бибисара Асаубаева, Меруерт Камалиденова, Ксения Балабаева, Зарина Нургалиева, Эльназ Калиахмет.

Результаты 1/4 финала

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
