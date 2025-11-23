  • Спортс
«Рома» победила «Кремонезе» в гостях – 3:1. Франса, Фергюсон и Соуле забили, гол Пеллегрини отменили, Гасперини получил две желтые за минуту

«Рома» взяла 3 очка с «Кремонезе».

«Рома» победила «Кремонезе» (3:1) на выезде в 12-м туре Серии А

Игра проходил на стадионе «Джованни Дзини» в Кремоне.

Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Матиас Соуле открыл счет на 17-й минуте. Гол Лоренцо Пеллегрини на 27-й отменили из-за офсайда. Эван Фергюсон забил на 64-й. Уэсли Франса отличился на 69-й. Франческо Фолино отыграл один мяч на 93-й.

Главный тренер римлян Джан Пьеро Гасперини был удален на 62-й минуте, получив две желтые карточки подряд за споры с арбитром.

Серия А Италия. 12 тур
23 ноября 14:00, Stadio Giovanni Zini
Кремонезе
Завершен
1 - 3
Рома
Матч окончен
  Фолино
90’
+3’
85’
Соуле   Пизилли
84’
Эль-Энауи
Бондо
82’
80’
Франса   Цимикас
Бьянкетти   Фолино
80’
Бонаццоли   Санабрия
80’
Вандепютте   Грасси
70’
69’
  Франса
64’
  Фергюсон
62’
Гасперини
62’
Гасперини
60’
Пеллегрини   Эль-Шаарави
60’
Бальданци   Фергюсон
Пайеро   Васкес
57’
Флориани   Пеццелла
57’
46’
Зелковски   Эль-Энауи
2тайм
Перерыв
45’
Зелковски
Пайеро
32’
17’
  Соуле
Кремонезе
Аудеро, Бьянкетти, Баскиротто, Терраччано, Флориани, Бондо, Вандепютте, Пайеро, Барбьери, Варди, Бонаццоли
Запасные: Нава, Лордкипанидзе, Юнсен, Сильвестри, Пеццелла, Фолино, Сармиенто, Грасси, Санабрия, Валоти, Чеккерини, Васкес
1тайм
Рома:
Свилар, Зелковски, Ндика, Манчини, Пеллегрини, Соуле, Франса, Коне, Кристанте, Челик, Бальданци
Запасные: Васкес, Цимикас, Эль-Энауи, Эль-Шаарави, Ренсх, Сангаре, Гиларди, Пизилли, Голлини, Фергюсон
Подробнее

Таблица Серии А

Статистика Серии А

