Матч окончен
«Рома» победила «Кремонезе» в гостях – 3:1. Франса, Фергюсон и Соуле забили, гол Пеллегрини отменили, Гасперини получил две желтые за минуту
«Рома» взяла 3 очка с «Кремонезе».
«Рома» победила «Кремонезе» (3:1) на выезде в 12-м туре Серии А
Игра проходил на стадионе «Джованни Дзини» в Кремоне.
Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Матиас Соуле открыл счет на 17-й минуте. Гол Лоренцо Пеллегрини на 27-й отменили из-за офсайда. Эван Фергюсон забил на 64-й. Уэсли Франса отличился на 69-й. Франческо Фолино отыграл один мяч на 93-й.
Главный тренер римлян Джан Пьеро Гасперини был удален на 62-й минуте, получив две желтые карточки подряд за споры с арбитром.
Серия А Италия. 12 тур
23 ноября 14:00, Stadio Giovanni Zini
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
