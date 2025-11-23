«Рома» победила «Кремонезе» в гостях – 3:1. Франса, Фергюсон и Соуле забили, гол Пеллегрини отменили, Гасперини получил две желтые за минуту

«Рома» взяла 3 очка с «Кремонезе».

«Рома» победила «Кремонезе» (3:1) на выезде в 12-м туре Серии А

Игра проходил на стадионе «Джованни Дзини» в Кремоне.

Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Матиас Соуле открыл счет на 17-й минуте. Гол Лоренцо Пеллегрини на 27-й отменили из-за офсайда. Эван Фергюсон забил на 64-й. Уэсли Франса отличился на 69-й. Франческо Фолино отыграл один мяч на 93-й.

Главный тренер римлян Джан Пьеро Гасперини был удален на 62-й минуте, получив две желтые карточки подряд за споры с арбитром.

