Чемпионат Германии. «Санкт-Паули» проиграл «Униону», «Лейпциг» победил «Вердер»

В Бундеслиге прошли матчи 11-го тура.
В 11-м туре Бундеслиги в пятницу «Майнц» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (1:1).
В субботу «Бавария» уступала 0:2, но разгромила «Фрайбург» (6:2), «Боруссия» Дортмунд поделила очки со «Штутгартом» (3:3), а «Байер» победил «Вольфсбург» (3:1).
В воскресенье «Лейпциг» выиграл у «Вердера» (2:0).
Чемпионат Германии
11-й тур
РБ Лейпциг
Гулачи, Раум, Лукеба, Орбан, Баку, Баумгартнер, Зайвальд, Уэдраого, Нуса, Хардер, Диоманде
Запасные: Вандевордт, Бакайоко, Неделькович, Бандзузи, Шлагер, Максимович, Клостерманн, Финкгрефе, Гомис
Вердер:
Бакхаус, Фридль, Кулибали, Пипер, Сугавара, Стаге, Линен, Грюлль, Шмид, Пуэртас, Топп
Запасные: Хейн, Шмидт, Альверо, Мбангула, Нджинма, Бонифасе, Штарк, Битенкур, Чович
Санкт-Паули
Василь, Метс, Валь, Смит, Оппи, Ирвайн, Сэндс, Фудзита, Пырка, Перейра Лаже, Унтонджи
Запасные: Робатш, Меткалф, Синани, Фолль, Стивенс, Карс, Ритцка, Джонс, Сисей
Унион Берлин:
Реннов, Диогу Лейте, Кверфельд, Дуки, Ансах, Берк, Роте, Кемляйн, Хедира, Триммель, Илич
Запасные: Рааб, Нсоки, Хаберер, Скарке, Бурджу, Чжон Ву Ен, Крал, Кен, Любичич
Майнц
Центнер, Ханче-Ольсен, Мэлоуни, Кор, Холлербах, Небель, Видмер, Сано, Амири, Мвене, Ли Чжэ Сон
Запасные: Рисс, Ферачниг, Кавасаки, Вайпер, Бевинг, Зиб, Бобциен, да Кошта, Белль
Хоффенхайм:
Бауманн, Бернардо, Хайдари, Гранач, Цоуфал, Авдуллаху, Крамарич, Бургер, Премель, Туре, Аслани
Запасные: Тохумджу, Филипп, Лемперле, Морстедт, Акпогума, Чавес, Прасс, Дамар, Бебу
Боруссия Д
Кобель, Н. Шлоттербек, Антон, Джан, Беллингем, Нмеча, Байер, Рюэрсон, Чуквуэмека, Брандт, Гирасси
Запасные: Майер, Ян Коуто, Озджан, Адейеми, Ансельмино, Свенссон, Забитцер, Гросс, Фабиу Силва
Штутгарт:
Нюбель, Миттельштедт, Шабо, Ельч, Ассиньон, Штиллер, Андрес, Левелинг, Эль-Ханнус, Тиагу Томаш, Ундав
Запасные: Загаду, Буанани, Бредлов, Аль-Дахиль, Нарти, Фюрих, Каразор, Хендрикс, Вагноман
Бавария
Нойер, Та, Упамекано, Бишоф, Станишич, Горетцка, Павлович, Диас, Карл, Олисе, Кейн
Запасные: Джексон, Урбиг, Геррейру, Киммих, Майк, Лаймер, Боэ, Ким Мин Чжэ, Ито
Фрайбург:
Атуболу, Макенго, Розенфельдер, Гинтер, Треу, Шерхант, Бесте, Манзамби, М. Эггештайн, Судзуки, Хелер
Запасные: Кюблер, Матанович, Ф. Мюллер, Линхарт, Гюнтер, Грифо, Остерхаге, Динкчи, Адаму
Вольфсбург
Грабара, Центер, Селт, Вавро, Кумбеди, Арнольд, Герхардт, Амура, Маер, Виммер, Пейчинович
Запасные: Эриксен, Винд, Сванберг, Винисиус, Мюллер, Кульеракис, Хенсель, Бюргер, Ольсен
Байер:
Флеккен, Тапсоба, Баде, Андрих, Тилльман, Поку, Гримальдо, Алеиш Гарсия, Хофманн, Маза, Шик
Запасные: Куанса, Эчеверри, Сарко, Белосьян, Телла, Терье, Бен-Сегир, Кофан, Бласвих
Гочолейшвили Рессинг-Лелесиит
Аугсбург
Дамен, К. Шлоттербек, Матсима, Бэнкс, Яннулис, Фелльхауэр, Массенго, Каде, Клод-Морис, Кемюр, Ридер
Запасные: Титц, Лабрович, Цезигер, Майер, Гарби, Реджбечай, Эссенде, Вольф, Саад
Гамбург:
Хойер, Торунарига, Вушкович, Капальдо, Мухайм, Ремберг, Локонга, Гочолейшвили, Домпе, Фабиу Виейра, Кенигсдорффер
Запасные: Сумаоро, Филипп, Рессинг-Лелесиит, Глатцель, Бальде, Перец, Микельбрансис, Рамуш, Фераи
Хайденхайм
Рамай, Ференбах, Зирслебен, Майнка, Траоре, Дорш, Хонзак, Бек, Шеппнер, Ибрагимович, Пирингер
Запасные: Келлер, Кербер, Мюллер, Келле, Буш, Гимбер, Зивзивадзе, Нихьюс, Шиммер
Боруссия М:
Николас, Нетц, Дикс, Эльведи, Скалли, Энгельхардт, Райтц, Нойхаус, Кастроп, Онора, Табакович
Запасные: Фрауло, Перейра Кардозу, Фридрих, Ульрих, Штегер, Рейна, Хак, Кляйндинст, Матино
Кельн
Швэбе, Лунн Хансен, Хайнц, Шмид, Себулонсен, Хусейнбашич, Мартель, Йоуханнессон, Каминьски, Тильманн, Ахе
Запасные: Озкаджар, Кастро-Монтес, Эль Мала, Кайнц, Цилер, Майна, Краус, Вальдшмидт, Бюльтер
Айнтрахт Ф:
Цеттерер, Браун, Теате, Кох, Коллинз, Дауд, Кнауфф, Шаиби, Гетце, Доан, Буркардт
Запасные: Сантос, Ваи, Баойя, Баум, Схири, Нганкам, Кристенсен, Бута, Аменда
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица Бундеслиги
Статистика Бундеслиги