Чемпионат Германии. «Санкт-Паули» проиграл «Униону», «Лейпциг» победил «Вердер»

В Бундеслиге прошли матчи 11-го тура.

В 11-м туре Бундеслиги в пятницу «Майнц» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (1:1).

В субботу «Бавария» уступала 0:2, но разгромила «Фрайбург» (6:2), «Боруссия» Дортмунд поделила очки со «Штутгартом» (3:3), а «Байер» победил «Вольфсбург» (3:1).

В воскресенье «Лейпциг» выиграл у «Вердера» (2:0).

Чемпионат Германии

11-й тур

Бундеслига Германия. 11 тур
23 ноября 14:30, Ред Булл Арена
РБ Лейпциг
Завершен
2 - 0
Вердер
Матч окончен
Диоманде   Финкгрефе
90’
+4’
Уэдраого   Бандзузи
90’
+1’
Баумгартнер   Гомис
90’
+1’
89’
Линен   Чович
  Шлагер
80’
73’
Топп   Мбангула
73’
Грюлль   Бонифасе
73’
Пуэртас   Нджинма
70’
Пипер
Хардер   Шлагер
68’
Нуса   Бакайоко
68’
  Уэдраого
63’
2тайм
Перерыв
Хардер
41’
19’
Фридль
РБ Лейпциг
Гулачи, Раум, Лукеба, Орбан, Баку, Баумгартнер, Зайвальд, Уэдраого, Нуса, Хардер, Диоманде
Запасные: Вандевордт, Бакайоко, Неделькович, Бандзузи, Шлагер, Максимович, Клостерманн, Финкгрефе, Гомис
1тайм
Вердер:
Бакхаус, Фридль, Кулибали, Пипер, Сугавара, Стаге, Линен, Грюлль, Шмид, Пуэртас, Топп
Запасные: Хейн, Шмидт, Альверо, Мбангула, Нджинма, Бонифасе, Штарк, Битенкур, Чович
Подробнее
Бундеслига Германия. 11 тур
23 ноября 16:30, Миллернтор
Санкт-Паули
Завершен
0 - 1
Унион Берлин
Матч окончен
Перейра Лаже   Карс
87’
82’
Ансах   Скарке
Пырка   Меткалф
73’
73’
Берк   Чжон Ву Ен
73’
Кемляйн   Хаберер
73’
Роте   Кен
65’
Илич   Крал
Унтонджи   Синани
64’
Ирвайн   Сисей
64’
46’
Хедира
2тайм
Перерыв
44’
  Хедира
Фудзита
38’
Санкт-Паули
Василь, Метс, Валь, Смит, Оппи, Ирвайн, Сэндс, Фудзита, Пырка, Перейра Лаже, Унтонджи
Запасные: Робатш, Меткалф, Синани, Фолль, Стивенс, Карс, Ритцка, Джонс, Сисей
1тайм
Унион Берлин:
Реннов, Диогу Лейте, Кверфельд, Дуки, Ансах, Берк, Роте, Кемляйн, Хедира, Триммель, Илич
Запасные: Рааб, Нсоки, Хаберер, Скарке, Бурджу, Чжон Ву Ен, Крал, Кен, Любичич
Подробнее
Бундеслига Германия. 11 тур
21 ноября 19:30, Мева Арена
Майнц
Завершен
1 - 1
Хоффенхайм
Матч окончен
Мвене
90’
+6’
Амири
90’
+5’
Холлербах   Белль
90’
90’
Аслани   Бебу
Кор
88’
77’
Туре   Морстедт
  да Кошта
76’
68’
Гранач
Ли Чжэ Сон   Вайпер
67’
58’
Крамарич   Лемперле
Видмер   Кавасаки
46’
Мэлоуни   да Кошта
46’
2тайм
Перерыв
42’
Бернардо
Видмер
24’
8’
  Ханче-Ольсен
Майнц
Центнер, Ханче-Ольсен, Мэлоуни, Кор, Холлербах, Небель, Видмер, Сано, Амири, Мвене, Ли Чжэ Сон
Запасные: Рисс, Ферачниг, Кавасаки, Вайпер, Бевинг, Зиб, Бобциен, да Кошта, Белль
1тайм
Хоффенхайм:
Бауманн, Бернардо, Хайдари, Гранач, Цоуфал, Авдуллаху, Крамарич, Бургер, Премель, Туре, Аслани
Запасные: Тохумджу, Филипп, Лемперле, Морстедт, Акпогума, Чавес, Прасс, Дамар, Бебу
Подробнее
Бундеслига Германия. 11 тур
22 ноября 14:30, Сигнал Идуна Парк
Боруссия Д
Завершен
3 - 3
Штутгарт
Матч окончен
90’
+4’
Левелинг   Вагноман
90’
+3’
Штиллер   Каразор
Байер   Фабиу Силва
90’
+3’
90’
+1’
  Ундав
  Адейеми
89’
Байер
81’
80’
Андрес   Нарти
80’
Миттельштедт   Хендрикс
Чуквуэмека   Адейеми
77’
73’
Тиагу Томаш   Фюрих
Брандт   Свенссон
73’
71’
  Ундав
47’
  Ундав
2тайм
Перерыв
  Байер
41’
  Джан
34’
24’
Ельч
Боруссия Д
Кобель, Н. Шлоттербек, Антон, Джан, Беллингем, Нмеча, Байер, Рюэрсон, Чуквуэмека, Брандт, Гирасси
Запасные: Майер, Ян Коуто, Озджан, Адейеми, Ансельмино, Свенссон, Забитцер, Гросс, Фабиу Силва
1тайм
Штутгарт:
Нюбель, Миттельштедт, Шабо, Ельч, Ассиньон, Штиллер, Андрес, Левелинг, Эль-Ханнус, Тиагу Томаш, Ундав
Запасные: Загаду, Буанани, Бредлов, Аль-Дахиль, Нарти, Фюрих, Каразор, Хендрикс, Вагноман
Подробнее
Бундеслига Германия. 11 тур
22 ноября 14:30, Альянц Арена
Бавария
Завершен
6 - 2
Фрайбург
Матч окончен
  Олисе
84’
Кейн   Майк
83’
Павлович   Ито
83’
  Джексон
78’
77’
Судзуки   Грифо
77’
Розенфельдер   Линхарт
Упамекано   Ким Мин Чжэ
77’
Карл   Джексон
71’
64’
Хелер   Матанович
64’
Манзамби   Остерхаге
64’
Шерхант   Динкчи
  Кейн
60’
  Упамекано
55’
Горетцка   Лаймер
46’
2тайм
Перерыв
  Олисе
45’
+2’
Павлович
40’
  Карл
22’
17’
  Манзамби
12’
  Судзуки
Бавария
Нойер, Та, Упамекано, Бишоф, Станишич, Горетцка, Павлович, Диас, Карл, Олисе, Кейн
Запасные: Джексон, Урбиг, Геррейру, Киммих, Майк, Лаймер, Боэ, Ким Мин Чжэ, Ито
1тайм
Фрайбург:
Атуболу, Макенго, Розенфельдер, Гинтер, Треу, Шерхант, Бесте, Манзамби, М. Эггештайн, Судзуки, Хелер
Запасные: Кюблер, Матанович, Ф. Мюллер, Линхарт, Гюнтер, Грифо, Остерхаге, Динкчи, Адаму
Подробнее
Бундеслига Германия. 11 тур
22 ноября 14:30, Фольксваген-Арена
Вольфсбург
Завершен
1 - 3
Байер
Матч окончен
86’
Поку   Телла
Кумбеди   Бюргер
84’
76’
Андрих
75’
Гримальдо   Белосьян
75’
Шик   Кофан
64’
Тилльман   Терье
Виммер   Сванберг
61’
Герхардт   Эриксен
61’
Пейчинович   Винд
61’
  Вавро
57’
Селт   Кульеракис
46’
46’
Маза   Куанса
2тайм
Перерыв
Амура
40’
Пейчинович
34’
33’
  Тилльман
24’
  Тапсоба
9’
  Хофманн
Вольфсбург
Грабара, Центер, Селт, Вавро, Кумбеди, Арнольд, Герхардт, Амура, Маер, Виммер, Пейчинович
Запасные: Эриксен, Винд, Сванберг, Винисиус, Мюллер, Кульеракис, Хенсель, Бюргер, Ольсен
1тайм
Байер:
Флеккен, Тапсоба, Баде, Андрих, Тилльман, Поку, Гримальдо, Алеиш Гарсия, Хофманн, Маза, Шик
Запасные: Куанса, Эчеверри, Сарко, Белосьян, Телла, Терье, Бен-Сегир, Кофан, Бласвих
Подробнее
Бундеслига Германия. 11 тур
22 ноября 14:30, ВВК-Арена
Аугсбург
Завершен
1 - 0
Гамбург
Матч окончен
86’
Капальдо   Рамуш
86’
Локонга   Фераи
85’
Вушкович
Ридер   Цезигер
83’
82’
Гочолейшвили   Рессинг-Лелесиит
82’
Торунарига   Глатцель
К. Шлоттербек
81’
  Каде
76’
Массенго   Реджбечай
73’
72’
Фабиу Виейра   Филипп
Клод-Морис   Саад
64’
Кемюр   Эссенде
64’
61’
Ремберг
2тайм
Перерыв
38’
Капальдо
К. Шлоттербек
34’
Аугсбург
Дамен, К. Шлоттербек, Матсима, Бэнкс, Яннулис, Фелльхауэр, Массенго, Каде, Клод-Морис, Кемюр, Ридер
Запасные: Титц, Лабрович, Цезигер, Майер, Гарби, Реджбечай, Эссенде, Вольф, Саад
1тайм
Гамбург:
Хойер, Торунарига, Вушкович, Капальдо, Мухайм, Ремберг, Локонга, Гочолейшвили, Домпе, Фабиу Виейра, Кенигсдорффер
Запасные: Сумаоро, Филипп, Рессинг-Лелесиит, Глатцель, Бальде, Перец, Микельбрансис, Рамуш, Фераи
Подробнее
Бундеслига Германия. 11 тур
22 ноября 14:30, Фойт-Арена
Хайденхайм
Завершен
0 - 3
Боруссия М
Матч окончен
90’
+1’
Кастроп   Кляйндинст
Дорш   Кербер
83’
Пирингер   Келлер
83’
82’
Энгельхардт   Штегер
82’
Онора   Хак
Майнка
79’
76’
  Матино
72’
Табакович   Матино
72’
Нойхаус   Рейна
Ибрагимович   Шиммер
62’
Хонзак   Зивзивадзе
62’
Траоре   Буш
62’
55’
  Табакович
2тайм
Перерыв
45’
+1’
  Дикс
Траоре
42’
Хайденхайм
Рамай, Ференбах, Зирслебен, Майнка, Траоре, Дорш, Хонзак, Бек, Шеппнер, Ибрагимович, Пирингер
Запасные: Келлер, Кербер, Мюллер, Келле, Буш, Гимбер, Зивзивадзе, Нихьюс, Шиммер
1тайм
Боруссия М:
Николас, Нетц, Дикс, Эльведи, Скалли, Энгельхардт, Райтц, Нойхаус, Кастроп, Онора, Табакович
Запасные: Фрауло, Перейра Кардозу, Фридрих, Ульрих, Штегер, Рейна, Хак, Кляйндинст, Матино
Подробнее
Бундеслига Германия. 11 тур
22 ноября 17:30, РейнЭнергиШтадион
Кельн
Завершен
3 - 4
Айнтрахт Ф
Матч окончен
  Вальдшмидт
90’
+4’
90’
+3’
Браун   Аменда
84’
Доан   Кристенсен
  Бюльтер
83’
Себулонсен   Кастро-Монтес
81’
78’
Дауд   Схири
78’
Буркардт   Ваи
77’
Кнауфф   Баойя
Хусейнбашич   Вальдшмидт
76’
Ахе   Бюльтер
76’
Тильманн   Эль Мала
64’
Шмид   Кайнц
63’
63’
  Буркардт
59’
  Буркардт
2тайм
Перерыв
45’
+6’
  Дауд
39’
  Теате
  Каминьски
4’
Кельн
Швэбе, Лунн Хансен, Хайнц, Шмид, Себулонсен, Хусейнбашич, Мартель, Йоуханнессон, Каминьски, Тильманн, Ахе
Запасные: Озкаджар, Кастро-Монтес, Эль Мала, Кайнц, Цилер, Майна, Краус, Вальдшмидт, Бюльтер
1тайм
Айнтрахт Ф:
Цеттерер, Браун, Теате, Кох, Коллинз, Дауд, Кнауфф, Шаиби, Гетце, Доан, Буркардт
Запасные: Сантос, Ваи, Баойя, Баум, Схири, Нганкам, Кристенсен, Бута, Аменда
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

