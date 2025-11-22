  • Спортс
  • «Челси» обыграл «Бернли» на выезде – 2:0. Нету забил в первом тайме, Энцо – во втором
133

«Челси» обыграл «Бернли» на выезде – 2:0. Нету забил в первом тайме, Энцо – во втором

«Челси» победил «Бернли».

«Челси» в гостях обыграл «Бернли» (2:0) в 12-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Турф Муур».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Педру Нету открыл счет на 37-й минуте. Энцо Фернандес забил на 88-й.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 12 тур
22 ноября 12:30, Турф Муур
Бернли
Завершен
0 - 2
Челси
Матч окончен
88’
  Фернандес
Флорентину   Лоран
84’
Межбри
82’
81’
Бадьяшиль
78’
Мареска
Тшауна   Бруун Ларсен
76’
76’
Жоао Педро   Гиу
Флемминг   Броя
72’
Угочукву   Межбри
72’
Энтони   Фостер
72’
69’
Жоао Педро
67’
Делап   Гюсто
Уокер
49’
46’
Джеймс   Бадьяшиль
2тайм
Перерыв
41’
Нету
37’
  Нету
Бернли
Дубравка, Хартман, Эстев, Туанзебе, Уокер, Флорентину, Каллен, Угочукву, Энтони, Флемминг, Тшауна
Запасные: Фостер, Броя, Вайсс, Экдаль, Межбри, Лоран, Эдвардс, Пирес, Бруун Ларсен
1тайм
Челси:
Санчес, Кукурелья, Чалоба, Адарабиойо, Джеймс, Сантос, Фернандес, Гиттенс, Жоао Педро, Нету, Делап
Запасные: Кайседо, Йоргенсен, Гарначо, Бадьяшиль, Гюсто, Гиу, Эстевао, Хато, Ачимпонг
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoЧелси
logoБернли
logoпремьер-лига Англия
онлайны
logoПедру Нету
logoЭнцо Фернандес
