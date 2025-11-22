Матч окончен
«Челси» обыграл «Бернли» на выезде – 2:0. Нету забил в первом тайме, Энцо – во втором
«Челси» победил «Бернли».
«Челси» в гостях обыграл «Бернли» (2:0) в 12-м туре АПЛ.
Матч проходил на стадионе «Турф Муур».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Педру Нету открыл счет на 37-й минуте. Энцо Фернандес забил на 88-й.
Премьер-лига Англия (АПЛ). 12 тур
22 ноября 12:30, Турф Муур
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
