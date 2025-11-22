⚡ Лига клубного биатлона. Метеля выиграла масс-старт, Резцова – 2-я, Халили – 3-я, Сливко – 4-я, Наталия Шевченко – 6-я
22 ноября на Кубке Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске прошел женский масс-старт.
Ханты-Мансийск, Россия
Женщины, масс-старт
1. Виктория Метеля («Югра») – 28.46,1 (0)
2. Кристина Резцова («Лыжный клуб Наседкина») – 7,2 (2)
3. Анастасия Халили («Профински») – 14,4 (4)
4. Виктория Сливко («Профински») – 26,3 (1)
5. Елизавета Бурундукова («Лыжный клуб Наседкина») – 36,0 (5)
6. Наталия Шевченко («Опыт и молодость») – 37,5 (3)
7. Ирина Казакевич («Золотые рыси») – 38,2 (4)
8. Анастасия Гришина («Питер PRO) – 55,3 (3)
9. Анастасия Зырянова («Воробьи») – 1.00,3 (0)
10. Екатерина Мошкова («Югра») – 1.08,3 (2)
11. Полина Шевнина (L-Team) – 1.09,6 (2)
12. Анастасия Шевченко («Опыт и молодость») – 1.10,0 (3)
13. Елизавета Фролова («Точка старта») – 1.13,0 (6)
14. Анна Сола / Беларусь («М@КСИМУС») – 1.13,5 (7)
15. Инна Терещенко / Беларусь («Все путь!») – 1.15,0 (3)
16. Тамара Дербушева («Золотые Рыси») – 1.19,4 (1)
17. Динара Смольская / Беларусь («High-PRO») – 1.41,1 (4)
18. Кира Дюжева (L-Team) – 1.43,9 (8)
19. Светлана Миронова («Питер PRO) – 1.48,6 (4)
Расписание трансляций Кубка Международной лиги клубного биатлона в Хантах
Составы команд на Кубок МЛКБ: Латыпов, Поварницын, Резцова и Каплина выступят за «Лыжный клуб Наседкина», Серохвостов, Халили и Сливко – за «Профински»