  • ⚡ Лига клубного биатлона. Метеля выиграла масс-старт, Резцова – 2-я, Халили – 3-я, Сливко – 4-я, Наталия Шевченко – 6-я
56

⚡ Лига клубного биатлона. Метеля выиграла масс-старт, Резцова – 2-я, Халили – 3-я, Сливко – 4-я, Наталия Шевченко – 6-я

Виктория Метеля выиграла масс-старт на Кубке МЛКБ.

22 ноября на Кубке Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске прошел женский масс-старт.

Ланта GV Gold Кубок МЛКБ

Ханты-Мансийск, Россия

Женщины, масс-старт

1. Виктория Метеля («Югра») – 28.46,1 (0)

2. Кристина Резцова («Лыжный клуб Наседкина») – 7,2 (2)

3. Анастасия Халили («Профински») – 14,4 (4)

4. Виктория Сливко («Профински») – 26,3 (1)

5. Елизавета Бурундукова («Лыжный клуб Наседкина») – 36,0 (5)

6. Наталия Шевченко («Опыт и молодость») – 37,5 (3)

7. Ирина Казакевич («Золотые рыси») – 38,2 (4)

8. Анастасия Гришина («Питер PRO) – 55,3 (3)

9. Анастасия Зырянова («Воробьи») – 1.00,3 (0)

10. Екатерина Мошкова («Югра») – 1.08,3 (2)

11. Полина Шевнина (L-Team) – 1.09,6 (2)

12. Анастасия Шевченко («Опыт и молодость») – 1.10,0 (3)

13. Елизавета Фролова («Точка старта») – 1.13,0 (6)

14. Анна Сола / Беларусь («М@КСИМУС») – 1.13,5 (7)

15. Инна Терещенко / Беларусь («Все путь!») – 1.15,0 (3)

16. Тамара Дербушева («Золотые Рыси») – 1.19,4 (1)

17. Динара Смольская / Беларусь («High-PRO») – 1.41,1 (4)

18. Кира Дюжева (L-Team) – 1.43,9 (8)

19. Светлана Миронова («Питер PRO) – 1.48,6 (4)

Расписание трансляций Кубка Международной лиги клубного биатлона в Хантах

Составы команд на Кубок МЛКБ: Латыпов, Поварницын, Резцова и Каплина выступят за «Лыжный клуб Наседкина», Серохвостов, Халили и Сливко – за «Профински»

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Международная лига клубного биатлона (МЛКБ)
результаты
масс-старт (жен)
сборная России жен
сборная Беларуси жен
Ирина Казакевич
Виктория Сливко
Наталия Шевченко (Мекрюкова)
Анастасия Шевченко
Анастасия Халили (Гореева)
Кристина Резцова
Тамара Дербушева (Воронина)
Юлия Коваленко (Шеллер)
Анна Сола
Екатерина Мошкова
Динара Смольская (Алимбекова)
Полина Плюснина
Полина Шевнина
Анастасия Зырянова
Елизавета Бурундукова (Каплина)
Анна Григорьева
Кира Дюжева
Анастасия Егорова
Ксения Воробей (Шнейдер)
Светлана Миронова
Анастасия Зенова
Елизавета Фролова
Кристина Павлушина
Виолетта Шадрина
Алина Плицева
Инна Терещенко
Виктория Метеля
Анастасия Гришина
Анастасия Киреева
Ирина Шаклеина (Кручинкина)
