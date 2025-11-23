  • Спортс
Задержан болельщик в шарфе ЦСКА, избитый фанатами «Спартака» после дерби («РБ Спорт»)

Спровоцировавший драку болельщик ЦСКА задержан.

Правоохранительные органы задержали болельщика, который, вероятно, спровоцировал драку после матча 16-го тура Мир РПЛ «Спартак» – ЦСКА (1:0).

В субботу после московского дерби возле «Лукойл Арены» болельщики «Спартака» напали на человека в шарфе ЦСКА и стали его бить. Армейцы заявили: «Удивительно, как это возможно в РПЛ. Схожие инциденты были и на центральных трибунах. Ждем оперативного разбирательства». МВД начало проверку.

По информации «РБ Спорт», личность избитого болельщика установлена. Это житель Балашихи, ему 35 лет. Он задержан, разбирательство предстоит по месту происшествия. Будут задерживаться и другие участники инцидента.

Мужчина атрибутике ЦСКА был на секторе фанатов красно-белых и по ходу игры размахивал флагом «Спартака». 

«Скоро узнаем, как работает Fan ID». Фанаты «Спартака» избили болельщика ЦСКА

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
