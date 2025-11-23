Задержан болельщик в шарфе ЦСКА, избитый фанатами «Спартака» после дерби («РБ Спорт»)

Спровоцировавший драку болельщик ЦСКА задержан.

Правоохранительные органы задержали болельщика, который, вероятно, спровоцировал драку после матча 16-го тура Мир РПЛ «Спартак» – ЦСКА (1:0).

В субботу после московского дерби возле «Лукойл Арены » болельщики «Спартака » напали на человека в шарфе ЦСКА и стали его бить. Армейцы заявили : «Удивительно, как это возможно в РПЛ . Схожие инциденты были и на центральных трибунах. Ждем оперативного разбирательства». МВД начало проверку .

По информации «РБ Спорт», личность избитого болельщика установлена. Это житель Балашихи, ему 35 лет. Он задержан, разбирательство предстоит по месту происшествия. Будут задерживаться и другие участники инцидента.

Мужчина атрибутике ЦСКА был на секторе фанатов красно-белых и по ходу игры размахивал флагом «Спартака».

«Скоро узнаем, как работает Fan ID». Фанаты «Спартака» избили болельщика ЦСКА