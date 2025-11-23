Задержан болельщик в шарфе ЦСКА, избитый фанатами «Спартака» после дерби («РБ Спорт»)
Правоохранительные органы задержали болельщика, который, вероятно, спровоцировал драку после матча 16-го тура Мир РПЛ «Спартак» – ЦСКА (1:0).
В субботу после московского дерби возле «Лукойл Арены» болельщики «Спартака» напали на человека в шарфе ЦСКА и стали его бить. Армейцы заявили: «Удивительно, как это возможно в РПЛ. Схожие инциденты были и на центральных трибунах. Ждем оперативного разбирательства». МВД начало проверку.
По информации «РБ Спорт», личность избитого болельщика установлена. Это житель Балашихи, ему 35 лет. Он задержан, разбирательство предстоит по месту происшествия. Будут задерживаться и другие участники инцидента.
Мужчина атрибутике ЦСКА был на секторе фанатов красно-белых и по ходу игры размахивал флагом «Спартака».
