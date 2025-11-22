«Барселона» разнесла «Атлетик» (4:0) в первом матче на «Камп Ноу» за 2,5 года – Торрес сделал дубль, у Ямаля 2 ассиста, Сансета удалили на 55-й

«Барселона» разгромила «Атлетик».

«Барселона » дома крупно обыграла «Атлетик » (4:0) в 13-м туре Ла Лиги.

Матч проходил на стадионе «Камп Ноу» – каталонцы сыграли на нем впервые с мая 2023 года.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 4-й минуте счет открыл форвард хозяев Роберт Левандовски . В добавленное к первому тайму время забил Ферран Торрес – с паса Ламина Ямаля .

На 48-й Фермин Лопес довел счет до разгромного. На 55-й судья после ВАР удалил полузащитника гостей Ойана Сансета за грубую игру против Фермина. На 90-й Торрес сделал дубль – с паса Ямаля.

