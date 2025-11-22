  • Спортс
  • «Барселона» разнесла «Атлетик» (4:0) в первом матче на «Камп Ноу» за 2,5 года – Торрес сделал дубль, у Ямаля 2 ассиста, Сансета удалили на 55-й
363

«Барселона» разгромила «Атлетик».

«Барселона» дома крупно обыграла «Атлетик» (4:0) в 13-м туре Ла Лиги.

Матч проходил на стадионе «Камп Ноу» – каталонцы сыграли на нем впервые с мая 2023 года.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 4-й минуте счет открыл форвард хозяев Роберт Левандовски. В добавленное к первому тайму время забил Ферран Торрес – с паса Ламина Ямаля.

На 48-й Фермин Лопес довел счет до разгромного. На 55-й судья после ВАР удалил полузащитника гостей Ойана Сансета за грубую игру против Фермина. На 90-й Торрес сделал дубль – с паса Ямаля.

Ла Лига Испания. 13 тур
22 ноября 15:15, Камп Ноу
Барселона
Завершен
4 - 0
Атлетик
Матч окончен
  Ферран Торрес
90’
Ольмо   Рафинья
81’
Эрик Гарсия   Берналь
74’
73’
Горосабель
68’
Беренгер   Бойро
68’
Хаурегисар   Весга
Фермин Лопес   Касадо
64’
Левандовски   Дро Фернандес
64’
55’
Н. Уильямс   Наварро
55’
Руис де Галаррета   Рего Мора
55’
Унаи Гомес   Гурусета
54’
Сансет
  Фермин Лопес
48’
Бальде   Араухо
46’
2тайм
Перерыв
  Ферран Торрес
45’
+3’
43’
Руис де Галаррета
  Левандовски
4’
Барселона
Гарсия, Бальде, Мартин, Кубарси, Кунде, Ольмо, Эрик Гарсия, Фермин Лопес, Ферран Торрес, Левандовски, Ямаль
Запасные: Араухо, Кристенсен, Дро Фернандес, Рафинья, Шченсны, Касадо, Кочен, Берналь, Бардагжи
1тайм
Атлетик:
Унаи Симон, Берчиче, Лапорт, Вивиан, Горосабель, Руис де Галаррета, Хаурегисар, Н. Уильямс, Сансет, Беренгер, Унаи Гомес
Запасные: Гурусета, Исета, Серрано, Падилья, Лекуэ, Аресо, Весга, Наварро, Рего Мора, Санчес, Паредес, Бойро
Подробнее

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
