  • Россия – 33-я в рейтинге ФИФА, 904-й гол Овечкина, номинанты Globe Soccer Awards, солдаут на «Спартак» – ЦСКА, «Локомотив» проиграл «Шанхаю» и другие новости
1. Россия опустилась на 33-е место в рейтинге ФИФА. Испания – 1-я, Бразилия обогнала Португалию, Германия поднялась на 9-е место, Италия опустилась на 12-е.

2. Ямаль, Мбаппе, Холанд, Винисиус, Дембеле, Салах, Кейн, Хвича, Виртц, Педри, Доннарумма претендуют на приз игроку года от Globe Soccer Awards. 6-кратный победитель Роналду – вне списка.

3. «Спартак» продал все билеты на дерби с ЦСКА. Вместимость «Лукойл Арены» – 45 360 зрителей.

4. В Фонбет КХЛ «Локомотив» проиграл «Шанхаю» в овертайме, хотя вел 3:1 за 5 минут до конца 3-го периода, «Салават» уступил «Сочи» в гостях.

5. «Локомотив» и Михаил Галактионов согласовали продление контракта на 3 года с повышением зарплаты. Сейчас тренер получает 5 млн рублей в месяц, пишет «Чемпионат».

6. «Вашингтон» победил «Эдмонтон» (7:4) в чемпионате НХЛ, Александр Овечкин забил 904-й гол в лиге. Результаты игрового дня – здесь.

7. ФНЛ запатентовала подставки для мячей – чтобы болбои не помогали домашним командам: «Изучили нововведение Алонсо и разработали свое изобретение. Начнем переговоры о внедрении».

8. На Кубке мира по шахматам завершились матчи 1/4 финала. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко на тай-брейке победил американца Сэма Шенкленда.

9. «Майами» обыграл «Голден Стэйт» (110:96) в чемпионате НБА. Результаты игрового дня – здесь.

10. Фанаты сожгли флаг Испании на матче Каталонии и Палестины и скандировали «на хер Испанию» и «на хер Израиль»

11. На могиле комментатора Василия Уткина открыли памятник с цитатами комментатора: «Играйте в футбол».

12. «Барса» показала четвертую форму сезона, посвященную разгрому «Реала» на «Бернабеу» в 2005-м: «Этот матч был провозглашением того, что футбол – это искусство».

13. Российских стрелков не допустили до Сурдлимпиады в Токио из-за наличия оружия.

14. 75-летний экс-агент Гарета Бэйла Джонатан Барнетт отрицает обвинения в 39 изнасилованиях одной женщины. Он заявил, что отношения были по согласию, а после он заплатил больше миллиона фунтов за молчание.

Цитаты дня.

Волейболист Павел Тетюхин: «У нас нет большой футбольной культуры. Я считаю хоккей самым народным видом спорта, даже по географическим причинам»

Австрийский лыжник Фермойлен: «Не верю, что европейцы устроят массовый бойкот, если Россия будет допущена. Большинство тех, с кем я общаюсь, будут рады снова соревноваться с россиянами»

Валуев против пива на стадионах: «Можем еще курящим сделать приятно – разве можно их дискриминировать? У нас же негде больше выпить и покурить»

Бубнов о Карпине: «Сбитый летчик. Когда он был сильным? Начиная с «Армавира» всем лапшу вешал – взяли, чтобы в первую лигу поднял, а он в третью вывел»

Депутат Журова о посещаемости в РПЛ: «Высокопоставленные друзья умоляли найти билеты на «Спартак» – ЦСКА. Все распродано. Значит, не так страшен Fan ID»

«Двое величайших». Белый дом опубликовал видео с Роналду и Трампом
 

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
