22

Директор пивоваренной компании «Балтика»: «Пиво – продукт радостный, оптимистичный, где же ему быть, как не на футболе. Российское пивоварение ничем не уступает, а чаще и превосходит импортное»

В компании «Балтика» высказались о продаже пива на стадионах.

Директор по маркетингу пивоваренной компании «Балтика» Константин Тамиров ответил на вопрос о возможном возвращении пива на футбольные стадионы. 

«Пиво – продукт радостный, пиво – продукт оптимистичный, поэтому где же ему быть, как не на футболе, который есть праздник? И так это работает во всех странах мира. Так это работает и у нас, когда нам это дело разрешают. Да и мы, мне кажется, это многократно подтвердили.

Наша задача сейчас как пивоваренной индустрии как раз заниматься тем, чтобы делать так называемое импортозамещение. Нам нужно выстраивать новые бренды. Российское пивоварение, так, по секрету, скажу, с точки зрения технической оснащенности и качества продукта ничем не уступает, а чаще всего и превосходит импортное. Но это продукт брендированный, нам нужно создавать бренды. И для этого как раз проект именно продажи пива на стадионах и участия в поддержке спортивных клубов и в первую очередь, конечно же, футбола для нас является важным имиджевым проектом.

Сразу хочу сказать, что коммерчески, с точки зрения объемов продажи пива [на стадионах] для индустрии не так важны. То есть пиво на стадионах – это очень сложно логистически, это очень трудоемкий проект и так далее. Но что для нас важно – это тот контакт с болельщиком, который мы получаем на стадионе благодаря нашей представленности, благодаря поддержке и во время трансляции, которую, надеемся, мы получим.

И тогда у нас получается очень проект синергии, когда мы получаем возможность продвигать, создавать и укреплять наши бренды для нашего потребителя, для наших болельщиков в той атмосфере, в которой он обычно это любит смотреть, делая телесмотрение или, самое главное, присутствие на стадионе куда более интересным и веселым.

Ну так оно по жизни устроено, во всех странах мира. Ну что тут с этим с спорить? Ну с нашей точки зрения, конечно, решение не мы принимаем», – сказал Тамиров. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
алкоголь и спорт
logoСпортс
болельщики
logoпремьер-лига Россия
бизнес и маркетинг
