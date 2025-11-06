РПЛ о возможном переносе матча «Зенита» и «Крыльев» в Самаре: «Наши эксперты проведут проверку поля завтра. Прорабатываем различные сценарии с клубами»
РПЛ работает над разрешением ситуации с матчем «Зенита» и «Крыльев Советов».
В пресс-службе РПЛ прокомментировали информацию о плохом состоянии поля на стадионе «Солидарность Арена».
«Зенит» и «Крылья Советов» должны сыграть в Самаре в 15-м туре Мир РПЛ. Матч запланирован на 9 ноября в 13:00 по московскому времени.
Ранее «РБ Спорт» сообщил, что встреча может пройти в Санкт-Петербурге или в другую дату из-за плохого состояния газона.
«РПЛ в курсе ситуации и уже инициировала необходимые процедуры согласно регламенту. Завтра наши эксперты проведут детальную проверку поля.
Одновременно мы ведем переговоры с «Крыльями Советов» и «Зенитом» и прорабатываем различные сценарии решения ситуации, чтобы минимизировать неудобства для болельщиков и обеспечить равные условия для обеих команд», – сообщили в пресс-службе РПЛ.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
