РПЛ о возможном переносе матча «Зенита» и «Крыльев» в Самаре: «Наши эксперты проведут проверку поля завтра. Прорабатываем различные сценарии с клубами»

РПЛ работает над разрешением ситуации с матчем «Зенита» и «Крыльев Советов».

В пресс-службе РПЛ прокомментировали информацию о плохом состоянии поля на стадионе «Солидарность Арена».

«Зенит» и «Крылья Советов » должны сыграть в Самаре в 15-м туре Мир РПЛ. Матч запланирован на 9 ноября в 13:00 по московскому времени.

Ранее «РБ Спорт» сообщил , что встреча может пройти в Санкт-Петербурге или в другую дату из-за плохого состояния газона.

«РПЛ в курсе ситуации и уже инициировала необходимые процедуры согласно регламенту. Завтра наши эксперты проведут детальную проверку поля.

Одновременно мы ведем переговоры с «Крыльями Советов» и «Зенитом » и прорабатываем различные сценарии решения ситуации, чтобы минимизировать неудобства для болельщиков и обеспечить равные условия для обеих команд», – сообщили в пресс-службе РПЛ.