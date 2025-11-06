«Спартак» – «Локомотив». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
«Спартак» примет «Локомотив» в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Команды проведут первую игру в двухматчевом противостоянии.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:30 по московскому времени.
Матч пройдет на стадионе «Лукойл Арена». «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – 1/4 финала
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
