«Спартак» – «Локомотив». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

«Спартак» примет «Локомотив» в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Команды проведут первую игру в двухматчевом противостоянии.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Матч пройдет на стадионе «Лукойл Арена». «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ – 1/4 финала
6 ноября 16:30,
Спартак
Не начался
Локомотив

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
