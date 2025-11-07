Василевский получил двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой в матче против «Вегаса». Вратарь «Тампы» отразил 29 из 32 бросков – 4-я победа в 10 играх в сезоне
Андрей Василевский отразил 29 из 32 бросков «Вегаса» и одержал 4-ю победу.
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (6:3).
31-летний россиянин отразил 29 из 32 бросков (90,6%) и записал в актив 4-ю победу в 10 играх в сезоне (90,0% сэйвов, коэффициент надежности 2,70).
В 3-м периоде Василевский был наказан двойным малым штрафом за игру высоко поднятой клюшкой против форварда «Голден Найтс» Райлли Смита. Штрафное время за голкипера отбывал форвард Никита Кучеров.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
