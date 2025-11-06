СКА отыгрался с 0:2 и победил «Шанхай» в овертайме. Команда Ларионова идет 9-й на Западе
СКА одержал волевую победу над «Шанхай Дрэгонс».
СКА обыграл «Шанхай» (3:2 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
К 19-й минуте игры команда тренера Игоря Ларионова уступала со счетом 0:2, но в итоге добилась победы.
СКА сравнял счет благодаря голам Тревора Мерфи и Матвея Полякова.
Решающую шайбу в овертайме забросил Мерфи.
После 22 матчей СКА идет на 9-м месте в таблице Запада с 22 баллами.
