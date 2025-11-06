Флик, Слот, Энрике, Артета, Мареска, Мартинес, Агирре – претенденты на приз тренеру года от ФИФА

Стали известны претенденты на приз лучшему тренеру года от ФИФА.

ФИФА объявила претендентов на на награду The Best лучшему тренеру года:

– Хавьер Агирре (сборная Мексики )

– Микель Артета («Арсенал »)

– Луис Энрике («Пари Сен-Жермен »)

– Ханс-Дитер Флик («Барселона »)

– Энцо Мареска («Челси»)

– Роберто Мартинес (сборная Португалии)

– Арне Слот («Ливерпуль »).

Голосование болельщиков на сайте ФИФА продлится до 28 ноября.

В 2024 году лучшим игроком по версии ФИФА был назван Карло Анчелотти, возглавлявший тогда мадридский «Реал».