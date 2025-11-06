  • Спортс
Флик, Слот, Энрике, Артета, Мареска, Мартинес, Агирре – претенденты на приз тренеру года от ФИФА

Стали известны претенденты на приз лучшему тренеру года от ФИФА.

ФИФА объявила претендентов на на награду The Best лучшему тренеру года: 

Хавьер Агирре (сборная Мексики)

Микель АртетаАрсенал»)

Луис ЭнрикеПари Сен-Жермен»)

Ханс-Дитер ФликБарселона»)

Энцо Мареска («Челси»)

– Роберто Мартинес (сборная Португалии)

– Арне Слот («Ливерпуль»).

Голосование болельщиков на сайте ФИФА продлится до 28 ноября.

В 2024 году лучшим игроком по версии ФИФА был назван Карло Анчелотти, возглавлявший тогда мадридский «Реал». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт ФИФА
