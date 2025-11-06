Флик, Слот, Энрике, Артета, Мареска, Мартинес, Агирре – претенденты на приз тренеру года от ФИФА
Стали известны претенденты на приз лучшему тренеру года от ФИФА.
ФИФА объявила претендентов на на награду The Best лучшему тренеру года:
– Хавьер Агирре (сборная Мексики)
– Микель Артета («Арсенал»)
– Луис Энрике («Пари Сен-Жермен»)
– Ханс-Дитер Флик («Барселона»)
– Энцо Мареска («Челси»)
– Роберто Мартинес (сборная Португалии)
– Арне Слот («Ливерпуль»).
Голосование болельщиков на сайте ФИФА продлится до 28 ноября.
В 2024 году лучшим игроком по версии ФИФА был назван Карло Анчелотти, возглавлявший тогда мадридский «Реал».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт ФИФА
