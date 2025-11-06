«Зенит» и «Крылья» могут не сыграть в Самаре из-за плохого состояния поля. Матч 15-го тура РПЛ перенесут в Петербург или на резервную дату («РБ Спорт»)

Матч «Зенита» и «Крыльев Советов» в 15-м туре Мир РПЛ может быть перенесен.

«Зенит» и «Крылья Советов » могут не сыграть в Самаре в 15-м туре Мир РПЛ.

По информации «РБ Спорт», эта игра не состоится на «Солидарность Самара Арене».

Изначально матч должен пройти 9 ноября в 13:00 по московскому времени. Однако поле в Самаре находится в плохом состоянии после того, как на стадионе прошли мероприятия по легкой атлетике.

Завтра РПЛ направит в Самару экспертов, которые вынесут свой вердикт. С большой долей вероятности, игра не состоится в Самаре.

Если «Зенит» будет согласен на обмен матчей (эта игра в Петербурге, во втором круге в Самаре), такое решение будет принято. Если петербуржцы откажутся, игру перенесут на резервную дату.