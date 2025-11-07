Григорян о том, что Станкович празднует голы «Спартака», повернувшись к телекамере: «Обычная мания величия. Любой классный футболист или тренер обладает этим. Просто не каждый выпячивает»

Александр Григорян: празднование голов Станковичем – мания величия.

Александр Григорян оценил манеру Деяна Станковича праздновать голы «Спартака », повернувшись лицом к телекамере.

«Это обычная мания величия. В данном случае я не критикую, просто кто‑то может ее в себе скрывать, а кто‑то – не может.

А то, что любой классный футболист или тренер обладает этим качеством — это 100%. Просто не каждый выпячивает его», — сказал экс-тренер «Кубани» и «Тамбова».