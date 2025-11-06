«Спартак» впервые в сезоне обыграл соперника из топ-6 РПЛ – 3:1 с «Локомотивом» в Кубке. Красно-белые проиграли «Краснодару», ЦСКА и «Балтике», с «Зенитом» сыграли вничью

«Спартак» впервые в сезоне победил соперника из топ-6 Мир РПЛ.

«Спартак» сегодня обыграл «Локомотив » (3:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, впервые в этом сезоне победив соперника из топ-6 таблицы РПЛ.

Команда Деяна Станковича уже по разу встретилась со всеми соперниками из топ-6 в чемпионате.

Красно-белые проиграли ЦСКА (2:3), «Локомотиву » (2:4) и «Краснодару » (1:2), а также сыграли вничью с «Зенитом » (2:2).

Отметим, что «Спартак » уступил «Балтике» (0:3), которая сейчас идет на 4-м месте.