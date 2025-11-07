Митрофанов о Карпине: «Негатива от совмещения, которое препятствует работе в сборной, пока не видим. Если начнет мешать, скажем об этом тренеру»

Максим Митрофанов: негатива от совместительства Карпина пока не видим.

Максим Митрофанов высказался о том, что Валерий Карпин совмещает работу в сборной России и «Динамо».

— Уже почти полгода прошло с момента, как Карпин начал совмещать работу тренером сборной и «Динамо». Нынешние неудачи клуба не вызывают опасений, что такая нагрузка приведет и к регрессу национальной команды, особенно если в ближайшем будущем нас вернут в официальные соревнования?

— Если в ближайшее время вернемся в официальные соревнования, то у нас этот вопрос урегулирован. Так как заранее договаривались с Валерием Георгиевичем и «Динамо», что после снятия санкций со сборной совмещение будет невозможно.

— Кстати, четко оговорено и прописано, что в этом случае Карпин должен будет сделать выбор в пользу сборной?

— Оговорено все четко. В жизни по большому счету можно решить любую ситуацию. Конечно, при определенных обстоятельствах можно выбрать не сборную, но я от Валерия Георгиевича даже риторики такой никогда не слышал. Даже речи не было о том, что есть что-то более важное, чем сборная.

Что касается вашего вопроса о текущих результатах «Динамо», то клубная работа — это другое. Эта работа очень сложная. Мы ее никак не комментируем, но скажу, что на работе сборной, кроме того, что тренер перегружен, это по большому счету никак не отражается. Негатива от совмещения, которое препятствует работе в сборной, мы пока не видим.

Если это начнет мешать работе в сборной, мы тренеру об этом скажем, – сказал генеральный секретарь РФС.